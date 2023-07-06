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Две сотни вагнеровцев могут быть в Беларуси и тренировать военных – Беларускі Гаюн

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 17:05
Две сотни вагнеровцев могут быть в Беларуси и тренировать военных – Беларускі Гаюн - Фото
Эмблема Группы Вагнера (Фото: скриншот с видео)

Около 200 боевиков ЧВК "Вагнер" уже могут находиться в Беларуси. Об этом сообщает беларуское OSINT-сообщество Беларускі Гаюн со ссылкой на собственные источники.

Наемники террористической Группы Вагнера уже могут находиться в стране, несмотря на заявления беларуского диктатора, что их еще не перебросили туда.

По информации Беларускі Гаюн, около 200 наемников на данный момент могут находиться на территории военного полигона "Лосвидо" в Витебской области.

Этот полигон находится приблизительно в 52 км от границы Беларуси с РФ и в 50 км от границы с Латвией.

Предварительно там боевики Группы Вагнера обучают стрельбе некоторые подразделения Вооруженных сил Беларуси.

Аналитики отмечают, что в настоящее время не зафиксировано масштабное перемещение в Беларусь наемников террористической Группы Вагнера. Так же OSINT-сообщество не зафиксировало прибытие в Беларусь тактического ядерного оружия РФ.

Фото: Беларускі Гаюн

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Артём Джерипа
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