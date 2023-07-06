Две сотни вагнеровцев могут быть в Беларуси и тренировать военных – Беларускі Гаюн
Около 200 боевиков ЧВК "Вагнер" уже могут находиться в Беларуси. Об этом сообщает беларуское OSINT-сообщество Беларускі Гаюн со ссылкой на собственные источники.
Наемники террористической Группы Вагнера уже могут находиться в стране, несмотря на заявления беларуского диктатора, что их еще не перебросили туда.
По информации Беларускі Гаюн, около 200 наемников на данный момент могут находиться на территории военного полигона "Лосвидо" в Витебской области.
Этот полигон находится приблизительно в 52 км от границы Беларуси с РФ и в 50 км от границы с Латвией.
Предварительно там боевики Группы Вагнера обучают стрельбе некоторые подразделения Вооруженных сил Беларуси.
Аналитики отмечают, что в настоящее время не зафиксировано масштабное перемещение в Беларусь наемников террористической Группы Вагнера. Так же OSINT-сообщество не зафиксировало прибытие в Беларусь тактического ядерного оружия РФ.
- Вечером 23 июня 2023 года главарь террористической Группы Вагнера Пригожин объявил "поход" на Москву. До этого он заявил, что штабы боевиков ЧВК "Вагнер" якобы обстреляли войска РФ. Вечером на следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска.
- Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь. Лукашенко сказал, что террористы Группы Вагнера будут обучать беларускую армию.
- 1 июля беларуский диктатор заявил, что все российские заключенные, завербованные в террористическую Группу Вагнера, "уже погибли" на войне России против Украины, а беларусам вагнеровцы "не страшны".
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