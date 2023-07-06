Дві сотні вагнерівців можуть бути в Білорусі й тренувати військових – Беларускі Гаюн
Близько 200 бойовиків ПВК "Вагнер" вже можуть бути у Білорусі. Про це повідомляє білоруська OSINT-спільнота Беларускі Гаюн з посиланням на власні джерела.
Найманці терористичної Групи Вагнера вже можуть перебувати в країні, попри заяви білоруського диктатора, що буцімто їх ще не перекинули туди.
За інформацією Беларускі Гаюн, близько 200 найманців на даний момент можуть перебувати на території військового полігону "Лосвідо" у Вітебській області.
Цей полігон розташовано приблизно за 52 км від кордону Білорусі з РФ та за ~150 км від кордону з Латвією.
Попередньо там бойовики Групи Вагнера навчають стріляти деякі підрозділи Збройних сил Білорусі.
Аналітики зазначають, що наразі не зафіксовано масштабного переміщення до Білорусі найманців терористичної Групи Вагнера. Так само OSINT-спільнота не зафіксувала прибуття до Білорусі тактичної ядерної зброї РФ.
- Увечері 23 червня 2023 року ватажок терористичної Групи Вагнера Пригожин оголосив "похід" на Москву. До цього він заявив, що штаби бойовиків ПВК "Вагнер" нібито обстріляли війська РФ. Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська.
- Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі. Лукашенко сказав, що терористи Групи Вагнера навчатимуть білоруську армію.
- 1 липня білоруський диктатор заявив, що всі російські в'язні, завербовані до терористичної Групи Вагнера, "вже загинули" на війні Росії проти України, а білорусам вагнерівці "не страшні".
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