Дві сотні вагнерівців можуть бути в Білорусі й тренувати військових – Беларускі Гаюн

Близько 200 бойовиків ПВК "Вагнер" вже можуть бути у Білорусі. Про це повідомляє білоруська OSINT-спільнота Беларускі Гаюн з посиланням на власні джерела.

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Найманці терористичної Групи Вагнера вже можуть перебувати в країні, попри заяви білоруського диктатора, що буцімто їх ще не перекинули туди.

За інформацією Беларускі Гаюн, близько 200 найманців на даний момент можуть перебувати на території військового полігону "Лосвідо" у Вітебській області.

Цей полігон розташовано приблизно за 52 км від кордону Білорусі з РФ та за ~150 км від кордону з Латвією.

Попередньо там бойовики Групи Вагнера навчають стріляти деякі підрозділи Збройних сил Білорусі.

Аналітики зазначають, що наразі не зафіксовано масштабного переміщення до Білорусі найманців терористичної Групи Вагнера. Так само OSINT-спільнота не зафіксувала прибуття до Білорусі тактичної ядерної зброї РФ.

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