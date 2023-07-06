RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Дві сотні вагнерівців можуть бути в Білорусі й тренувати військових – Беларускі Гаюн

Этот материал также доступен на русском
06.07.2023, 17:05
Дві сотні вагнерівців можуть бути в Білорусі й тренувати військових – Беларускі Гаюн - Фото
Емблема Групи Вагнера (Фото: скриншот з відео)

Близько 200 бойовиків ПВК "Вагнер" вже можуть бути у Білорусі. Про це повідомляє білоруська OSINT-спільнота Беларускі Гаюн з посиланням на власні джерела.

Найманці терористичної Групи Вагнера вже можуть перебувати в країні, попри заяви білоруського диктатора, що буцімто їх ще не перекинули туди.

За інформацією Беларускі Гаюн, близько 200 найманців на даний момент можуть перебувати на території військового полігону "Лосвідо" у Вітебській області.

Цей полігон розташовано приблизно за 52 км від кордону Білорусі з РФ та за ~150 км від кордону з Латвією.

Попередньо там бойовики Групи Вагнера навчають стріляти деякі підрозділи Збройних сил Білорусі.

Аналітики зазначають, що наразі не зафіксовано масштабного переміщення до Білорусі найманців терористичної Групи Вагнера. Так само OSINT-спільнота не зафіксувала прибуття до Білорусі тактичної ядерної зброї РФ.

Фото: Беларускі Гаюн

Читайте також: "Лінія Хрєніна". Лукашенко боїться вторгнення з Польщі, армія будує опорні пункти – Беларускі Гаюн

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
БІЛОРУСЬОлександр лукашенковійнапвк вагнергрупа вагнера
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 