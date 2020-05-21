Двенадцать главных новостей Украины и мира на 19:00 21 мая

1. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ "АНТИКОЛОМОЙСКИЙ" ЗАКОН. Закон о банках, необходимый для утверждения программы с МВФ, сегодня подписал президент (подробнее).

2. ПРИТУЛУ МОГУТ ВЫДВИНУТЬ НА МЭРА КИЕВА. Об этом думают в Голосе. Притула имеет наивысший рейтинг после действующего мэра Кличко. "Возможно", - заявила глава партии Кира Рудик, говоря о кандидатуре Притулы (подробнее).

3. НА ДОНБАССЕ ПОГИБ КОМАНДИР БАТАЛЬОНА "ЛУГАНСК-1". Комбат Сергей Губанов погиб во время выполнения задания. Военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве, Губанов скончался в больнице (подробнее).

4. ИНТЕРНЕТ ОТ КИЕВСТАР ОТКЛЮЧИЛСЯ ИЗ-ЗА АВАРИИ. У многих пользователей интернета от Киевстар с утра пропало соединение, в компании сообщили об аварии и пообещали компенсацию, а также починить сеть до вечера (подробнее).

5. УКРАИНЦЕВ В ОККУПАЦИИ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЖУТ ПОЛУЧИТЬ "ПАСПОРТ" БОЕВИКОВ. Боевики будут "легализовывать" украинские паспорта, выданные после апреля 2014 года, только после подачи документов на "паспорт ДНР" (подробнее).

6. КЛИЧКО ЗАЯВИЛ, ЧТО ОСЛАБЛЕНИЯ КАРАНТИНА В КИЕВЕ БУДУТ 23 И 25 МАЯ, А ТАКЖЕ 1 ИЮНЯ. Например, с 23-го в Киеве разрешат наземный транспорт, с 25 мая - метро, а с 1 июня откроют учебные заведения и спортзалы (подробнее).

7. В ХАРЬКОВЕ У СТУДЕНТА ОБНАРУЖИЛИ МАЛЯРИЮ. Он приехал в Украину из-за границы в сентябре 2019 года. Симптомы заболевания проявились в начале мая и 16-го его госпитализировали с диагнозом малярия (подробнее).

8. МАРЧЕНКО НАЗВАЛ ОБЪЕМ НОВОЙ ПРОГРАММЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С МВФ. Минфин ожидает $5 млрд от МВФ в течение 1,5 года. Подписание соглашения и первый транш прогнозируют на конец мая (подробнее).

9. УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ В УКРАИНЕ ВЫРАСТЕТ ДО 45%. По итогам 2020 года уровень бедности вырастет до 45%, что на 6,5% выше значения 2019 года (подробнее).

10. В УКРАИНУ ЗАВЕЗЛИ "БЕСПЛАТНУЮ" НЕФТЬ МАРКИ WTI. "Легкая техасская" нефть доставлена в Украину впервые. Используют ее в основном для производства бензина. Традиционно высокий спрос на нефть этой марки в США и Китае (подробнее).

11. РЕГУЛЯТОР ГЕРМАНИИ ОСВОБОДИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК ОТ ГАЗОВОЙ ДИРЕКТИВЫ. Компания Nord Stream получила возможность освобождения от правил газовой директивы ЕС сроком на 20 лет на территории Германии, включая территориальное море (подробнее).

12. КИЕВСКАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ ПОСЧИТАЛА, СКОЛЬКО УКРАИНА ТЕРЯЕТ ОТ КАРАНТИНА. Введенный в Украине карантин в связи с COVID-19 стоит Украине $53,5 млрд. В случае, если бы Украина не вводила карантин, то потери составили бы $54 млрд (подробнее).

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