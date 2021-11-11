Двух участников нападения на журналистов в Укрэксимбанке восстановили на работе – Схемы

Двух участников нападения на журналистов программы "Схемы" во время интервью в Укрэксимбанке восстановили на работе. Об этом "Схемам" рассказали несколько независимых источников в Укрэксимбанке, а также официально подтвердили изданию Радио Свобода.

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По данным издания, восстановлены в должностях директор департамента банковской безопасности Укрэксимбанка Игорь Тельбизов и начальник управления внутренней безопасности банка Олег Осипов, которые 4 октября по приказу председателя правления банка Евгения Мецгера применили силу против журналистов программы "Схемы" в его рабочем кабинете.

Тельбизов и Осипов – обвиняемые в уголовном деле, открытом по обращению журналистов.

Приказ о возобновлении Тельбизова и Осипова датирован 9 ноября. В нем говорится о завершении внутреннего расследования в банке.

Редакция РС письменно обратилась в пресс-службу Укрэксимбанка с дополнительными вопросами, в частности, с просьбой предоставить информацию о результатах внутреннего расследования.

По данным РС, ранее Тельбизова отстранили от занимаемой должности, об отстранении Осипова публично не заявляли, но ему также вручили подозрение, а впоследствии официальное обвинение по уголовному делу о нападении на журналистов.

Действия Тельбизова и Осипова следствие квалифицировало по двум уголовным статьям –незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения, а также умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений.

Досудебное расследование уголовного производства уже завершено, дело направлено в суд, подготовительное заседание назначено на 29 ноября 2021 года.

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Наталия Медведева

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