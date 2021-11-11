Двух участников нападения на журналистов в Укрэксимбанке восстановили на работе – Схемы
Двух участников нападения на журналистов программы "Схемы" во время интервью в Укрэксимбанке восстановили на работе. Об этом "Схемам" рассказали несколько независимых источников в Укрэксимбанке, а также официально подтвердили изданию Радио Свобода.
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По данным издания, восстановлены в должностях директор департамента банковской безопасности Укрэксимбанка Игорь Тельбизов и начальник управления внутренней безопасности банка Олег Осипов, которые 4 октября по приказу председателя правления банка Евгения Мецгера применили силу против журналистов программы "Схемы" в его рабочем кабинете.
Тельбизов и Осипов – обвиняемые в уголовном деле, открытом по обращению журналистов.
Приказ о возобновлении Тельбизова и Осипова датирован 9 ноября. В нем говорится о завершении внутреннего расследования в банке.
Редакция РС письменно обратилась в пресс-службу Укрэксимбанка с дополнительными вопросами, в частности, с просьбой предоставить информацию о результатах внутреннего расследования.
По данным РС, ранее Тельбизова отстранили от занимаемой должности, об отстранении Осипова публично не заявляли, но ему также вручили подозрение, а впоследствии официальное обвинение по уголовному делу о нападении на журналистов.
Действия Тельбизова и Осипова следствие квалифицировало по двум уголовным статьям –незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения, а также умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений.
Досудебное расследование уголовного производства уже завершено, дело направлено в суд, подготовительное заседание назначено на 29 ноября 2021 года.
- 4 октября журналисты "Схем" сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос Мецгеру, который ему "не понравился". Охранники попытались остановить запись на одной из камер, "скрутили" оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета.
- Журналисты восстановили удаленное работниками банка видео – там есть запись нападения.
- Полиция открыла дело о нападении на журналистов. Видео с нападением приобщили к уголовному делу.
- 7 октября Мецгеру сообщили о подозрении в препятствовании журналистам, на следующий день – подозрение в незаконном удержании людей.
- Офис президента выступил за отстранение Мецгера. После этого он попросил прощения у журналистов, которые задействованы в скандале, и у всех журналистов Украины.11 октября Мецгер заявил, что написал заявление и был уволен с должности.
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