Вэнс назвал политику Байдена в отношении Украины "полной катастрофой"

Джей Ди Вэнс (Фото: JIM LO SCALZO/EPA)

Вице-президент Джей Ди Вэнс ответил на критику 46-го президента США Джо Байдена по поводу политики администрации действующего президента США Дональда Трампа в отношении Украины. Он считает, что критика имеет место, но сам Байден вел "катастрофическую" внешнюю политику. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.

Вэнс заявил, что Байден "вправе комментировать что угодно", когда речь идет о России и Украине, ведь во времена его президентства Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Впрочем, по мнению вице-президента, Байден не может давать Трампу советов.

"Мне действительно безразлично, что он говорит. Если нам понадобится совет, то это не будет Джо Байден, ведь его внешняя политика, особенно в Европе, была полной катастрофой", – заявил Вэнс.

7 мая Байден обвинил Трампа в том, что тот оказывает давление на Украину в вопросе передачи территорий России для умиротворения Кремля.

Вэнс настаивает, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать суверенитет Украины и считают, что Россия не имеет права претендовать на украинские территории, которые она не оккупировала.