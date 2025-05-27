Экс-начальник штаба "Азова" Кротевич все-таки получил орден. Раньше говорил об обратном

11 апреля Кротевич заявил, что его якобы убрали из указа президента Владимира Зеленского на получение государственной награды

Богдан Кротевич (Фото: Facebook)

Бывший начальник штаба 12 бригады Национальной гвардии Украины "Азов" Богдан Кротевич был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени. Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского №351/2025.

Награда назначена за "личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу", отмечается в документе.

11 апреля Кротевич заявил, что его якобы убрали из указа президента Владимира Зеленского на получение государственной награды. Он высказал предположение, что это произошло из-за его позиции относительно смены главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

В тот же день собеседник LIGA.net в Офисе президента сообщил, что до них дошло обновленное представление на награждение Кротевича.

В июне 2024 года Кротевич призвал ГБР открыть производство по генерал-лейтенанту Содолю, обвинив его в небрежном отношении к личному составу.

После этого Зеленский уволил Содоля с должности командующего Объединенными силами.

26 февраля 2025 года "Азов" сообщил, что Кротевич завершает службу и уходит с должности начальника штаба бригады.