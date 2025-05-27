Ексначальник штабу "Азову" Кротевич таки отримав орден. Раніше казав про зворотне
Колишнього начальника штабу 12 бригади Національної гвардії України "Азов" Богдана Кротевича нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського №351/2025.
Нагороду призначено за "особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові", зазначається у документі.
11 квітня Кротевич заявив, що його нібито прибрали з указу президента Володимира Зеленського на отримання державної нагороди. Він висловив припущення, що це сталося через його позицію щодо зміни головнокомандувача Збройних Сил України.
Того ж дня співрозмовник LIGA.net в Офісі президента повідомив, що до них дійшло оновлене подання на нагородження Кротевича.
- У червні 2024 року Кротевич закликав ДБР відкрити провадження щодо генерал-лейтенанта Содоля, звинувативши його у недбалому ставленні до особового складу.
- Після цього Зеленський звільнив Содоля з посади командувача Об'єднаних сил.
- 26 лютого 2025 року "Азов" повідомив, що Кротевич завершує службу і залишає посаду начальника штабу бригади.