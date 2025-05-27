Ексначальник штабу "Азову" Кротевич таки отримав орден. Раніше казав про зворотне

11 квітня Кротевич заявив, що його нібито прибрали з указу президента Володимира Зеленського на отримання державної нагороди

Богдан Кротевич (Фото: Facebook)

Колишнього начальника штабу 12 бригади Національної гвардії України "Азов" Богдана Кротевича нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського №351/2025.

Нагороду призначено за "особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові", зазначається у документі.

11 квітня Кротевич заявив, що його нібито прибрали з указу президента Володимира Зеленського на отримання державної нагороди. Він висловив припущення, що це сталося через його позицію щодо зміни головнокомандувача Збройних Сил України.

Того ж дня співрозмовник LIGA.net в Офісі президента повідомив, що до них дійшло оновлене подання на нагородження Кротевича.

У червні 2024 року Кротевич закликав ДБР відкрити провадження щодо генерал-лейтенанта Содоля, звинувативши його у недбалому ставленні до особового складу.

Після цього Зеленський звільнив Содоля з посади командувача Об'єднаних сил.

26 лютого 2025 року "Азов" повідомив, що Кротевич завершує службу і залишає посаду начальника штабу бригади.