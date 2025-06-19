Экс-начальнику Одесского ТЦК Борисову увеличили залог до 45 млн грн
Апелляционный суд увеличил до 45,4 млн грн залог бывшему начальнику Одесского областного Территориального центра комплектования и соцподдержки Евгению Борисову. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
19 июня коллегия судей Киевского апелляционного суда удовлетворила жалобу прокурора Офиса Генпрокурора по увеличению залога для фигуранта уголовного производства.
В мае 2025 года судья Печерского райсуда оставила бывшего военкома под стражей до 24 июня с альтернативой внесения залога в 20 млн грн. Однако решение о размере залога было обжаловано, поскольку у следователей ГБР существовали обоснованные подозрения, что бывший военком пытался выйти под залог и скрыться.
Борисов подозревается в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период и служебном подлоге.
- 22 июля 2023 года ГБР сообщил Борисову о подозрении в незаконном обогащении на 188 млн грн. Задержан был 24 июля. 25 июля Борисов был арестован с правом внесения залога в 150 млн грн.
- 28 мая 2024 после того, как при Борисове внесли залог в 12 млн грн, его задержали на выходе из СИЗО и сообщили о новом подозрении в организации легализации незаконных доходов на сумму свыше 142 млн грн.
- 11 июля сообщалось, что Борисов предстанет перед судом. По версии следствия, он ездил отдыхать в Испанию вместо службы.
- 26 декабря 2024 г. суд арестовал эксначальника Одесского ТЦК и назначил залог в 402 млн грн.