Экс-начальнику Одесского ТЦК Борисову увеличили залог до 45 млн грн

Евгений Борисов (Фото: Стас Юрченко/Играть)

Апелляционный суд увеличил до 45,4 млн грн залог бывшему начальнику Одесского областного Территориального центра комплектования и соцподдержки Евгению Борисову. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

19 июня коллегия судей Киевского апелляционного суда удовлетворила жалобу прокурора Офиса Генпрокурора по увеличению залога для фигуранта уголовного производства.

В мае 2025 года судья Печерского райсуда оставила бывшего военкома под стражей до 24 июня с альтернативой внесения залога в 20 млн грн. Однако решение о размере залога было обжаловано, поскольку у следователей ГБР существовали обоснованные подозрения, что бывший военком пытался выйти под залог и скрыться.

Борисов подозревается в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период и служебном подлоге.