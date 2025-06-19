Ексначальнику Одеського ТЦК Борисову збільшили заставу до 45 млн грн

Слідчі підозрювали, що Борисов планував внести заставу та втікти

Євген Борисов (Фото: Стас Юрченко/Грати)

Апеляційний суд збільшив до 45,4 млн грн заставу колишньому голові Одеського обласного Територіального центру комплектування та соцпідтримки Євгену Борисову. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

19 червня колегія суддів Київського апеляційного суду задовольнила скаргу прокурора Офісу генпрокурора щодо збільшення застави для фігуранта кримінального провадження.

У травні 2025 року суддя Печерського райсуду залишила колишнього військкома під вартою до 24 червня з альтернативою внесення застави у 20 млн грн. Однак рішення щодо розміру застави було оскаржене, оскільки у слідчих ДБР існували обґрунтовані підозри, що колишній військком намагався вийти під заставу та втекти.

Борисов підозрюється у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період та службовому підробленні.