Ексначальнику Одеського ТЦК Борисову збільшили заставу до 45 млн грн
Апеляційний суд збільшив до 45,4 млн грн заставу колишньому голові Одеського обласного Територіального центру комплектування та соцпідтримки Євгену Борисову. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
19 червня колегія суддів Київського апеляційного суду задовольнила скаргу прокурора Офісу генпрокурора щодо збільшення застави для фігуранта кримінального провадження.
У травні 2025 року суддя Печерського райсуду залишила колишнього військкома під вартою до 24 червня з альтернативою внесення застави у 20 млн грн. Однак рішення щодо розміру застави було оскаржене, оскільки у слідчих ДБР існували обґрунтовані підозри, що колишній військком намагався вийти під заставу та втекти.
Борисов підозрюється у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період та службовому підробленні.
- 22 липня 2023 року ДБР повідомило Борисову про підозру у незаконному збагаченні на 188 млн грн. Затримали його 24 липня. 25 липня Борисова арештували з правом внесення застави у 150 млн грн.
- 28 травня 2024 року після того, як за Борисова внесли заставу у 12 млн грн, його затримали на виході з СІЗО й повідомили про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму понад 142 млн грн.
- 11 липня повідомлялося, що Борисов постане перед судом. За версією слідства, він їздив відпочивати до Іспанії замість служби.
- 26 грудня 2024 року суд заарештував ексначальника Одеського ТЦК і призначив заставу в 402 млн грн.