Суд заарештував ексначальника Одеського ТЦК і призначив заставу в 402 млн грн
У четвер, 26 грудня, суд знову взяв під варту колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.
Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 402 млн грн.
Офіс генерального прокурора зазначив, що прокурори клопотали про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Відомства не називають імені підозрюваного, але, судячи з матеріалів справи, йдеться про Євгена Борисова.
Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві напередодні. Правоохоронці отримали інформацію, що після виходу з ізолятора він планував переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон. Того самого дня йому повідомили про підозру у вчиненні нових кримінальних правопорушень.
- 22 липня 2023 року ДБР повідомило Борисову про підозру у незаконному збагаченні на 188 млн грн. Затримали його 24 липня. 25 липня Борисова арештували з правом внесення застави у 150 млн грн.
- 28 травня 2024 року після того, як за Борисова внесли заставу у 12 млн грн, його затримали й повідомили про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму понад 142 млн грн.
- 30 травня Борисова знову було заарештовано на два місяці. Альтернатива – застава у 140 млн грн.
- 11 липня повідомлялося, що Борисов постане перед судом. За версією слідства, він їздив відпочивати до Іспанії замість служби.