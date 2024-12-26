Суд заарештував ексначальника Одеського ТЦК і призначив заставу в 402 млн грн

Прокурори клопотали про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без застави

Підозрюваний (Фото: Офіс генпрокурора)

У четвер, 26 грудня, суд знову взяв під варту колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 402 млн грн.

Офіс генерального прокурора зазначив, що прокурори клопотали про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Відомства не називають імені підозрюваного, але, судячи з матеріалів справи, йдеться про Євгена Борисова.

Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві напередодні. Правоохоронці отримали інформацію, що після виходу з ізолятора він планував переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон. Того самого дня йому повідомили про підозру у вчиненні нових кримінальних правопорушень.