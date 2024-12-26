Суд арестовал экс-начальника Одесского ТЦК и назначил залог в 402 млн грн
В четверг, 26 декабря, суд снова заключил под стражу бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 402 млн грн.
Офис генерального прокурора отметил, что прокуроры ходатайствовали об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Ведомства не называют имени подозреваемого, но, судя по материалам дела, речь идет о Евгении Борисове.
Работники ГБР задержали экс-чиновника в Киеве накануне. Правоохранители получили информацию, что после выхода из изолятора он планировал скрываться от следствия, в частности уехать за границу. В тот же день ему сообщили о подозрении в совершении новых уголовных правонарушений.
- 22 июля 2023 года ГБР сообщило Борисову о подозрении в незаконном обогащении на 188 млн грн. Задержан он был 24 июля. 25 июля Борисов был арестован с правом внесения залога в 150 млн грн.
- 28 мая 2024 года после того, как за Борисова внесли залог в 12 млн грн, его задержали и сообщили о новом подозрении в организации легализации незаконных доходов на сумму свыше 142 млн грн.
- 30 мая Борисова снова арестовали на два месяца. Альтернатива – залог в 140 млн грн.
- 11 июля сообщалось, что Борисов предстанет перед судом. По версии следствия, он ездил отдыхать в Испанию вместо службы.