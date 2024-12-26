Суд арестовал экс-начальника Одесского ТЦК и назначил залог в 402 млн грн

Прокуроры ходатайствовали об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без залога

Подозреваемый (Фото: Офис генпрокурора)

В четверг, 26 декабря, суд снова заключил под стражу бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 402 млн грн.

Офис генерального прокурора отметил, что прокуроры ходатайствовали об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ведомства не называют имени подозреваемого, но, судя по материалам дела, речь идет о Евгении Борисове.

Работники ГБР задержали экс-чиновника в Киеве накануне. Правоохранители получили информацию, что после выхода из изолятора он планировал скрываться от следствия, в частности уехать за границу. В тот же день ему сообщили о подозрении в совершении новых уголовных правонарушений.