Экс-зама мэра Харькова подозревают в присвоении 5 млн грн на строительстве фортификаций

Помимо заместителя мэра, подозреваются еще четыре человека, которые могли ему помогать

Фортификационные сооружения (иллюстративное фото: ВП)

Бывший заместитель мэра Харькова подозревается в присвоении 5,4 млн гривен бюджетных средств, выделенных на фортификационные работы. Ему и еще нескольким сообщникам предъявлено подозрение, сообщил генеральный прокурор Руслан Краченко.

По данным источников Украинской правды, речь идет об Андрее Руденко, который в период с 2015 по 2024 годы был заместителем мэра по жилищно-коммунальному хозяйству.

Отмечается, что в состав организации, помимо бывшего заместителя мэра, входили еще четыре человека: два руководителя предприятий и два частных предпринимателя.

Организатор и директор одного из предприятий, выступая в качестве генерального подрядчика, привлекли к своему плану руководителя фирмы-прокладки и двух таких же ФОПов. Они закупили имущество для обустройства фортификаций по ценам, завышенным более чем на 30% от рыночных.

Следствие установило, что в результате деятельности группы государству был нанесен ущерб в размере 5,4 млн грн. Также в рамках расследования будут изучены другие эпизоды деятельности подозреваемых.

Правоохранители провели ряд обысков в Харькове и области, изъяли компьютерную технику, бухгалтерские и финансовые документы.

Подозреваемым инкриминируется участие в преступной организации с целью хищения бюджетных средств в особо крупных размерах в условиях военного положения. Организатору предъявлено подозрение по 10 статьям Уголовного кодекса, а исполнителям – по семи статьям.

Все фигуранты дела задержаны, решается вопрос о заключении под стражу без определения размера залога.

"Добавлю от себя – украденные из бюджета средства должны быть возвращены государству в полном объеме. И это касается не только этого случая. А всех желающих обогатиться за счет оборонной отрасли или армии, предупреждаю – вы будете привлечены к ответственности в полном объеме", – подчеркнул Кравченко.