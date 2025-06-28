Экс-зама мэра Харькова подозревают в присвоении 5 млн грн на строительстве фортификаций
Бывший заместитель мэра Харькова подозревается в присвоении 5,4 млн гривен бюджетных средств, выделенных на фортификационные работы. Ему и еще нескольким сообщникам предъявлено подозрение, сообщил генеральный прокурор Руслан Краченко.
По данным источников Украинской правды, речь идет об Андрее Руденко, который в период с 2015 по 2024 годы был заместителем мэра по жилищно-коммунальному хозяйству.
Отмечается, что в состав организации, помимо бывшего заместителя мэра, входили еще четыре человека: два руководителя предприятий и два частных предпринимателя.
Организатор и директор одного из предприятий, выступая в качестве генерального подрядчика, привлекли к своему плану руководителя фирмы-прокладки и двух таких же ФОПов. Они закупили имущество для обустройства фортификаций по ценам, завышенным более чем на 30% от рыночных.
Следствие установило, что в результате деятельности группы государству был нанесен ущерб в размере 5,4 млн грн. Также в рамках расследования будут изучены другие эпизоды деятельности подозреваемых.
Правоохранители провели ряд обысков в Харькове и области, изъяли компьютерную технику, бухгалтерские и финансовые документы.
Подозреваемым инкриминируется участие в преступной организации с целью хищения бюджетных средств в особо крупных размерах в условиях военного положения. Организатору предъявлено подозрение по 10 статьям Уголовного кодекса, а исполнителям – по семи статьям.
Все фигуранты дела задержаны, решается вопрос о заключении под стражу без определения размера залога.
"Добавлю от себя – украденные из бюджета средства должны быть возвращены государству в полном объеме. И это касается не только этого случая. А всех желающих обогатиться за счет оборонной отрасли или армии, предупреждаю – вы будете привлечены к ответственности в полном объеме", – подчеркнул Кравченко.
- 20 января Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины задержали генерала Галушкина, генерал-лейтенанта Горбенка и полковника Лапина по делу о провале обороны Харьковщины в мае 2024 года.
- 21 января суд избрал Галушкину и Лапину меру пресечения в виде содержания под стражей, а уже 22 января ГБР сообщило об обнаружении новых фактов относительно обороны Липцев Харьковской области. 24 января генерал Галушкин был взят под стражу без права внесения залога.
- 4 апреля суд отпустил Лапина под домашний арест из-за состояния его здоровья, а 11 июня Галушкину назначили круглосуточный домашний арест.