Ексзаступника мера Харкова підозрюють у присвоєнні 5 млн грн на будівництві фортифікацій

Разом із заступником мера підозрюють ще чотирьох осіб, які могли йому допомагати

Фортифікації (Ілюстративне фото: ВП)

Колишнього заступника мера Харкова підозрюють у заволодінні 5,4 млн грн бюджетних коштів, виділених на фортифікації. Йому та ще кільком спільникам оголосили про підозру, повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

За даними джерел Української правди, йдеться про Андрія Руденка, який у період з 2015 по 2024 роки був заступником мера з питань житлово-комунального господарства.

Зазначається, що до складу організації входили окрім ексзаступника мера ще чотири особи: два керівники підприємств та дві фізичних осіб підприємці.

Організатор та директор одного із підприємств, як основний підрядник, залучили до свого плану керівника фірми-прокладки та двох таких самих ФОПів. Вони закупили майно для облаштування фортифікації за цінами завищеними більше ніж на 30% від ринкових.

Слідство встановило, що внаслідок діяльності групи державі було завдано збитків в сумі 5,4 млн грн. Також у рамках розслідування будуть досліджені інші епізоди діяльності підозрюваних.

Правоохоронці провели низку обшуків у Харкові та області, вилучили комп'ютерну техніку, бухгалтерські та фінансові документи.

Підозрюваним інкримінують участь у злочинній організації з метою розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану. Організатору вручено підозру за 10 статтями Кримінального кодексу, а виконавцям – за сімома статтями.

Усіх фігурантів справи затримано, вирішується питання щодо обрання взяття під варту без визначення розміру застави.

"Від себе додам – вкрадені з бюджету кошти мають бути повернуті державі у повному обсязі. І це стосується не тільки цього випадку. А всіх охочих збагатитися на оборонці чи армії, застерігаю – будете відповідати з усією суворістю", – підкреслив Кравченко.