Эрдоган хочет стать посредником в ситуации с Запорожской АЭС – Anadolu

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным сказал, что Анкара может сыграть роль посредника в переговорах по ситуации на оккупированной россиянами Запорожской АЭС. Об этом сообщает Anadolu.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Эрдоган считает, опыт четырехсторонних переговоров по деблокаде морского экспорта зерна из украинских портов может быть применен и в ситуации с Запорожской АЭС.

В сообщении агентства нет информации о том, что предлагается сделать предметом подобных переговоров в случае с ЗАЭС – деоккупацию станции, ее демилитаризацию или что-то другое.

Главной темой разговора Путина с Эрдоганом было продолжение строительства с участием России атомной станции "Аккую" в провинции Мерсин на юге Турции в соответствии с турецко-российским соглашением 2010 года.

Эрдоган также выразил соболезнования Путину в связи со смертью последнего советского лидера Михаила Горбачева.

СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские . 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории возле площадки ЗАЭС . В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Днем 25 августа Россия отключила ЗАЭС от последней целой высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы.

2 сентября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси дал предварительную оценку ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.