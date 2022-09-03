Эрдоган хочет стать посредником в ситуации с Запорожской АЭС – Anadolu
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным сказал, что Анкара может сыграть роль посредника в переговорах по ситуации на оккупированной россиянами Запорожской АЭС. Об этом сообщает Anadolu.
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Эрдоган считает, опыт четырехсторонних переговоров по деблокаде морского экспорта зерна из украинских портов может быть применен и в ситуации с Запорожской АЭС.
В сообщении агентства нет информации о том, что предлагается сделать предметом подобных переговоров в случае с ЗАЭС – деоккупацию станции, ее демилитаризацию или что-то другое.
Главной темой разговора Путина с Эрдоганом было продолжение строительства с участием России атомной станции "Аккую" в провинции Мерсин на юге Турции в соответствии с турецко-российским соглашением 2010 года.
Эрдоган также выразил соболезнования Путину в связи со смертью последнего советского лидера Михаила Горбачева.
- 2 сентября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси дал предварительную оценку ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС.
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