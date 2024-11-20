Эрдоган прокомментировал удар ATACAMS по России: Это не позитивное событие
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что использование дальнобойных ракет ATACAMS для ударов по России "не позитивное событие". Об этом сообщает РАР.
"Ракеты, которые недавно использовала Украина, показывают, как развивалась ситуация и как она будет развиваться. Это не является позитивным развитием событий", – сказал он.
Эрдоган также прокомментировал изменение ядерной доктрины России, которую 19 ноября утвердил российский диктатор Владимир Путин. По словам президента Турции, это была "превентивная мера" со стороны РФ и у страны-агрессора есть "возможности и средства для самозащиты".
Однако Эрдоган отметил, что в НАТО должны проанализировать этот шаг.
"Мы не можем сказать, что есть положительный аспект войны с применением ядерного оружия... Представители НАТО должны обсудить и проанализировать этот шаг, предпринятый Россией", – заявил турецкий лидер.
- 17 ноября газета NYT заявила, что Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по России.
- 19 ноября стало известно, что Путин обновил ядерную доктрину России, подписав соответствующий указ. Александр Мережко в комментарии LIGA.net заявил, что это не имеет никакого юридического значения.
- В тот же день Bloomberg сообщило, что США не будут менять готовность ядерных сил в ответ на изменение доктрины РФ.
- Владимир Зеленский заявил, что новой ядерной доктриной Путин показывает свое желание продолжать войну и уничтожить Украину.
- По информации Reuters, россияне перехватили всего два из восьми ATACMS во время атаки по Брянской области. Зеленский же отказался подтверждать эту атаку.