Эрдоган прокомментировал удар ATACAMS по России: Это не позитивное событие

Президент Турции также прокомментировал и ядерную доктрину РФ, назвав ее "превентивной мерой"

Реджеп Эрдоган (Фото: x.com/RTErdogan)

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что использование дальнобойных ракет ATACAMS для ударов по России "не позитивное событие". Об этом сообщает РАР.

"Ракеты, которые недавно использовала Украина, показывают, как развивалась ситуация и как она будет развиваться. Это не является позитивным развитием событий", – сказал он.

Эрдоган также прокомментировал изменение ядерной доктрины России, которую 19 ноября утвердил российский диктатор Владимир Путин. По словам президента Турции, это была "превентивная мера" со стороны РФ и у страны-агрессора есть "возможности и средства для самозащиты".

Однако Эрдоган отметил, что в НАТО должны проанализировать этот шаг.

"Мы не можем сказать, что есть положительный аспект войны с применением ядерного оружия... Представители НАТО должны обсудить и проанализировать этот шаг, предпринятый Россией", – заявил турецкий лидер.