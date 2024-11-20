Ердоган прокоментував удар ATACAMS по Росії: Це не позитивна подія

Президент Туреччини також прокоментував і ядерну доктрину РФ, назвавши її "превентивним заходом"

Реджеп Ердоган (Фото: x.com/RTErdogan)

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що використання далекобійних ракет ATACAMS для ударів по Росії "не позитивна подія". Про це повідомляє РАР.

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"Ракети, які нещодавно використовувала Україна, показують, як розвивалася ситуація і як вона розвиватиметься. Це не є позитивним розвитком подій", – сказав він.

Ердоган також прокоментував зміну ядерної доктрини Росії, яку 19 листопада затвердив російський диктатор Володимир Путін. За словами президента Туреччини, це був "превентивний захід" з боку РФ і у країни-агресора є "можливості та засоби для самозахисту".

Однак Ердоган зазначив, що в НАТО маємо проаналізувати цей крок.

"Ми не можемо сказати, що є позитивний аспект війни із застосуванням ядерної зброї... Представники НАТО мають обговорити та проаналізувати цей крок, зроблений Росією", – заявив турецький лідер.