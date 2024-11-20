Ердоган прокоментував удар ATACAMS по Росії: Це не позитивна подія
Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що використання далекобійних ракет ATACAMS для ударів по Росії "не позитивна подія". Про це повідомляє РАР.
"Ракети, які нещодавно використовувала Україна, показують, як розвивалася ситуація і як вона розвиватиметься. Це не є позитивним розвитком подій", – сказав він.
Ердоган також прокоментував зміну ядерної доктрини Росії, яку 19 листопада затвердив російський диктатор Володимир Путін. За словами президента Туреччини, це був "превентивний захід" з боку РФ і у країни-агресора є "можливості та засоби для самозахисту".
Однак Ердоган зазначив, що в НАТО маємо проаналізувати цей крок.
"Ми не можемо сказати, що є позитивний аспект війни із застосуванням ядерної зброї... Представники НАТО мають обговорити та проаналізувати цей крок, зроблений Росією", – заявив турецький лідер.
- 17 листопада газета NYT заявила, що Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по Росії.
- 19 листопада стало відомо, що Путін поновив ядерну доктрину Росії, підписавши відповідний указ. Олександр Мережко у коментарі LIGA.net заявив, що це не має жодного юридичного значення.
- У той же день Bloomberg повідомило, що США не змінюватимуть готовність ядерних сил у відповідь на зміну доктрини РФ.
- Володимир Зеленський заявив, що новою ядерною доктриною Путін показує своє бажання продовжувати війну та знищити Україну.
- За інформацією Reuters, росіяни перехопили лише два з восьми ATACMS під час атаки по Брянській області. Зеленський відмовився підтверджувати цю атаку.