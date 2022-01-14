Ермак о вступлении Украины в НАТО: Это вопрос жизни и смерти. Мы абсолютно готовы

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал "вопросом жизни и смерти" предоставление членства Украине в НАТО и заявил, что "мы абсолютно готовы к этому". Об этом он сказал во время видеоконференции с американским дипломатом, директором Евразийского центра Atlantic Council Джоном Хербстом.

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По мнению Ермака, пришло время вести "очень честный и прозрачный" разговор о перспективах Украины в НАТО. Он заявил, что на протяжении всех разговоров о возможном вступлении в Альянс Украина показала своими принципами и своей позицией, что "мы абсолютно готовы и способны" получить членство.

Он также заявил, что на предстоящем саммите в этом году Украина надеется услышать конкретику о требованиях для вступления в Альянс.

"Потому что сегодня, особенно сегодня, хочу повторить, это вопрос жизни и смерти для нашей страны", – сказал глава ОП.

Он добавил, что Украина очень положительно оценивает подготовку санкций западными партнерами на случай нового вторжения РФ, но если это все же случится, по словам Ермака, это будет "большой трагедией" и "большой войной".

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Оксана Житнюк

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