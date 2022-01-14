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Столтенберг: Мы решили, что Украина и Грузия будут членами НАТО. Не решили – когда

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2022, 11:58
Столтенберг: Мы решили, что Украина и Грузия будут членами НАТО. Не решили – когда - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Украина и Грузия станут членами НАТО, но пока неизвестно, когда это произойдет. Об этом на фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину напомнил генсек Альянса Йенс Столтенберг в интервью La Repubblica.

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Журналист спросил, что будет, если Украина попросит членства в НАТО. Столтенберг ответил, что Украина уже это сделала – и Альянс согласился работать по этому вопросу.

"Мы приняли решение на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, что Украина и Грузия станут членами (Альянса, – ред.). Но мы ничего не сказали, когда (это произойдет, – ред.)", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что НАТО поддерживает Украину в реформах и модернизации армии, чтобы она соответствовала стандартам Альянса.

"Мы дали четко понять, что двери НАТО открыты. Это было зафиксировано на многих саммитах и встречах НАТО", – добавил генсек.

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Марк Сировой
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нато йенс столтенберг вторжение членство войска россии
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