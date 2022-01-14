Столтенберг: Мы решили, что Украина и Грузия будут членами НАТО. Не решили – когда
Украина и Грузия станут членами НАТО, но пока неизвестно, когда это произойдет. Об этом на фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину напомнил генсек Альянса Йенс Столтенберг в интервью La Repubblica.
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Журналист спросил, что будет, если Украина попросит членства в НАТО. Столтенберг ответил, что Украина уже это сделала – и Альянс согласился работать по этому вопросу.
"Мы приняли решение на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, что Украина и Грузия станут членами (Альянса, – ред.). Но мы ничего не сказали, когда (это произойдет, – ред.)", – сказал Столтенберг.
Он отметил, что НАТО поддерживает Украину в реформах и модернизации армии, чтобы она соответствовала стандартам Альянса.
"Мы дали четко понять, что двери НАТО открыты. Это было зафиксировано на многих саммитах и встречах НАТО", – добавил генсек.
- На фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину Россия требует от НАТО отказаться от расширения на восток и грозит военным ответом в случае отказа.
- На этой неделе после переговоров с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- В НАТО заявили, что переговоры с РФ не дали значимых результатов. Россия грозит США и ЕС "необратимыми последствиями" в случае невыполнения ее требований.
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