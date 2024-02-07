ЕС может начать судебный процесс против Венгрии из-за закона "о суверенитете" – Reuters
Новый закон Венгрии о "защите национального суверенитета", который руководящая партия Фидес назвала необходимым для защиты от иностранного политического вмешательства, нарушает законодательство Европейского Союза. Об этом заявила Европейская комиссия, сообщает агентство Reuters.
По данным журналистов, Еврокомиссия направила Венгрии официальное уведомление о том, что она откроет процедуру нарушения закона, принятого в декабре, который "нарушает демократические ценности и фундаментальные права Евросоюза".
Венгерское законодательство нарушает законы ЕС о демократии и равных правах граждан ЕС, закон о защите данных и ряд правил, применяемых к внутреннему рынку, заявили в Еврокомиссии.
Читайте также: Климкин о том, почему Орбана убеждала именно Мелони: Тоже права, без нее выгод не получит
"Создание нового органа с широкими полномочиями и строгим режимом мониторинга, правоприменения и санкций также рискует нанести серьезный ущерб демократии", – заявил представитель Комиссии.
Агентство отметило, что сейчас у Венгрии есть два месяца, чтобы ответить на письмо. Если меры не будут приняты, Еврокомиссия может принять решение направить обоснованное заключение – официальный запрос на соблюдение законодательства ЕС.
Закон был принят на фоне того, как премьер-министр Виктор Орбан, неоднократно конфликтовавший с Европейским Союзом из-за демократических прав в Венгрии, активизировал предвыборную кампанию своей партии перед выборами в Европейский парламент, которые состоятся в июне следующего года.
- 18 января Европарламент одобрил резолюцию, призывающую Европейский совет проверить Венгрию на предмет постоянных нарушений ценностей ЕС. Инициатором такой идеи является депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа, который в начале января заявил, что ему удалось собрать все необходимые 120 голосов под соответствующей петицией.
- 26 января журналисты Politico написали, что лидеры Евросоюза готовы лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС, если она будет блокировать выделение 50 млрд евро Украине на саммите 1 февраля.
- 29 января издание The Guardian со ссылкой на анонимных собеседников заявило, что у ЕС нет планов вводить экономические санкции против Венгрии, а документ, упомянутый в статье Financial Times – это "справочная записка, где не содержится какой-либо план по Венгрии".
Читайте также: Corriere della Sera: Орбану пригрозили лишением права голоса на саммите ЕС 1 февраля