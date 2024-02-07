ЕС может начать судебный процесс против Венгрии из-за закона "о суверенитете" – Reuters

По данным журналистов, Еврокомиссия направила Венгрии официальное уведомление о том, что она откроет процедуру нарушения закона

Виктор Орбан (Фото: ЕРА)

Новый закон Венгрии о "защите национального суверенитета", который руководящая партия Фидес назвала необходимым для защиты от иностранного политического вмешательства, нарушает законодательство Европейского Союза. Об этом заявила Европейская комиссия, сообщает агентство Reuters.

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По данным журналистов, Еврокомиссия направила Венгрии официальное уведомление о том, что она откроет процедуру нарушения закона, принятого в декабре, который "нарушает демократические ценности и фундаментальные права Евросоюза".

Венгерское законодательство нарушает законы ЕС о демократии и равных правах граждан ЕС, закон о защите данных и ряд правил, применяемых к внутреннему рынку, заявили в Еврокомиссии.

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"Создание нового органа с широкими полномочиями и строгим режимом мониторинга, правоприменения и санкций также рискует нанести серьезный ущерб демократии", – заявил представитель Комиссии.

Агентство отметило, что сейчас у Венгрии есть два месяца, чтобы ответить на письмо. Если меры не будут приняты, Еврокомиссия может принять решение направить обоснованное заключение – официальный запрос на соблюдение законодательства ЕС.

Закон был принят на фоне того, как премьер-министр Виктор Орбан, неоднократно конфликтовавший с Европейским Союзом из-за демократических прав в Венгрии, активизировал предвыборную кампанию своей партии перед выборами в Европейский парламент, которые состоятся в июне следующего года.

18 января Европарламент одобрил резолюцию, призывающую Европейский совет проверить Венгрию на предмет постоянных нарушений ценностей ЕС. Инициатором такой идеи является депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа, который в начале января заявил, что ему удалось собрать все необходимые 120 голосов под соответствующей петицией.

26 января журналисты Politico написали, что лидеры Евросоюза готовы лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС, если она будет блокировать выделение 50 млрд евро Украине на саммите 1 февраля.

29 января издание The Guardian со ссылкой на анонимных собеседников заявило, что у ЕС нет планов вводить экономические санкции против Венгрии, а документ, упомянутый в статье Financial Times – это "справочная записка, где не содержится какой-либо план по Венгрии".

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