ЄС може розпочати судовий процес проти Угорщини через новий закон "про суверенітет" – Reuters

За даними журналістів, Єврокомісія надіслала Угорщині офіційне повідомлення про те, що вона відкриє процедуру порушення закону

Віктор Орбан (Фото: ЕРА)

Новий закон Угорщини про "захист національного суверенітету", який керівна партія Фідес назвала необхідним для захисту від іноземного політичного втручання, порушує законодавство Європейського Союзу. Про це заявила Європейська комісія, повідомляє агентство Reuters.

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За даними журналістів, Єврокомісія надіслала Угорщині офіційне повідомлення про те, що вона відкриє процедуру порушення закону, ухваленого в грудні, який "порушує демократичні цінності й фундаментальні права Євросоюзу".

Угорське законодавство порушує закони ЄС про демократію та рівні права громадян ЄС, закон про захист даних та низку правил, що застосовуються до внутрішнього ринку, заявили в Єврокомісії.

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"Створення нового органу з широкими повноваженнями і суворим режимом моніторингу, правозастосування і санкцій також ризикує завдати серйозної шкоди демократії", – заявив речник Комісії.

Агентство зазначило, що наразі Угорщина має два місяці, щоб відповісти на листа. Якщо заходів не буде вжито, Єврокомісія може ухвалити рішення надіслати обґрунтований висновок — офіційний запит на дотримання законодавства ЄС.

Закон був ухвалений на тлі того, як прем'єр-міністр Віктор Орбан, який неодноразово конфліктував з Європейським Союзом через демократичні права в Угорщині, активізував передвиборчу кампанію своєї партії перед виборами до Європейського парламенту, що відбудуться в червні наступного року.

18 січня Європарламент схвалив резолюцію, яка закликає Європейську раду перевірити Угорщину на предмет постійних порушень цінностей ЄС. Ініціатором такої ідеї є депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа, який на початку січня заявив, що йому вдалося зібрати всі необхідні 120 голосів під відповідною петицією.

26 січня журналісти Politico написали, що лідери Євросоюзу готові позбавити Угорщину права голосу у Раді ЄС, якщо вона блокуватиме виділення 50 млрд євро Україні на саміті 1 лютого.

29 січня видання The Guardian із посиланням на анонімних співрозмовників заявило, що ЄС не має планів запроваджувати економічні санкції проти Угорщини, а документ, який був згаданий у статті Financial Times – це "довідкова записка, де не міститься будь-який план щодо Угорщини".

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