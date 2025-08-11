ЕС проведет закрытые консультации перед встречей Трампа с Путиным – правительство Германии

Переговоры между европейскими партнерами продлятся в течение недели до 15 августа, рассказал представитель правительства Германии

Дональд Трамп (Фото: Truth Social)

Европейские союзники будут консультироваться в закрытом режиме до 15 августа, а именно перед встречей президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Об этом на брифинге сообщил заместитель спикера федерального правительства Германии Штеффен Майер, передает Укринформ.

По словам спикера, переговоры между европейскими партнерами будут продолжаться в течение недели, но он отметил, что "сейчас не стоит говорить о конкретных форматах".

Майер подчеркнул, что переговоры между европейскими партнерами будут проходить в закрытом режиме, ведь "каждое предложение, каждое сказанное открыто слово может изменить дела в негативном направлении или поставить все под угрозу".

Спикер также подчеркнул, что позиция ЕС и Германии остается неизменной.

"Границы не могут быть изменены силой, а все дальнейшие решения... прежде всего в руках Украины, поскольку она должна иметь возможность решать свою собственную судьбу", – сказал спикер.