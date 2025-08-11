ЕС проведет закрытые консультации перед встречей Трампа с Путиным – правительство Германии
Европейские союзники будут консультироваться в закрытом режиме до 15 августа, а именно перед встречей президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Об этом на брифинге сообщил заместитель спикера федерального правительства Германии Штеффен Майер, передает Укринформ.
По словам спикера, переговоры между европейскими партнерами будут продолжаться в течение недели, но он отметил, что "сейчас не стоит говорить о конкретных форматах".
Майер подчеркнул, что переговоры между европейскими партнерами будут проходить в закрытом режиме, ведь "каждое предложение, каждое сказанное открыто слово может изменить дела в негативном направлении или поставить все под угрозу".
Спикер также подчеркнул, что позиция ЕС и Германии остается неизменной.
"Границы не могут быть изменены силой, а все дальнейшие решения... прежде всего в руках Украины, поскольку она должна иметь возможность решать свою собственную судьбу", – сказал спикер.
- 9 августа Трамп сообщил, что договорился о встрече с Путиным на Аляске 15 августа. Он подтвердил, что США рассматривают "обмен территориями" между Украиной и Россией в рамках этого процесса "на благо обеих сторон".
- Bloomberg писало, что европейские лидеры хотят поговорить с президентом США, прежде чем он встретится с российским диктатором на Аляске.
- 11 августа премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что США пообещали проконсультироваться с Европой перед встречей с Путиным.
Комментарии (0)