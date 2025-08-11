Європейці проведуть закриті консультації перед зустріччю Трампа з Путіним – уряд Німеччини

Дональд Трамп (Фото: Truth Social)

Європейські союзники консультуватимуться у закритому режимі до 15 серпня, а саме перед зустріччю президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Про це на брифінгу повідомив заступник речника федерального уряду Німеччини Штеффен Маєр, передає Укрінформ.

За словами речника, переговори між європейськими партнерами триватимуть упродовж тижня, але він зауважив, що "зараз не варто говорити про конкретні формати".

Маєр підкреслив, що переговори між європейськими партнерами проходитимуть у закритому режимі, адже "кожне речення, кожне сказане відкрито слово може змінити справи в негативному напрямі або поставити все під загрозу".

Речник також наголосив, що позиція ЄС і Німеччини залишається незмінною.

"Кордони не можуть бути змінені силою, а всі подальші рішення… насамперед у руках України, оскільки вона повинна мати можливість вирішувати свою власну долю", – сказав речник.