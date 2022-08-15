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Еще шесть сухогрузов получили разрешение на вывоз зерна из украинских портов

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 05:40
Еще шесть сухогрузов получили разрешение на вывоз зерна из украинских портов - Фото
Фото: EPA

Tще шесть сухогрузов получили разрешение на проход через морской гуманитарный коридор в Черном море. Об этом сообщает Голос Америки.

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Как отмечается, Совместный координационный центр (СКЦ) в рамках Черноморской зерновой инициативы ООН разрешил шести прибывшим для проверки судам проход через морской гуманитарный коридор в Черном море, чтобы вывезти из Украины зерно, заблокированное в начале полномасштабного вторжения.

Два из этих судов MV Kafkam Etler и MV Zelek Star уже прошли инспекцию в Мраморном море и могут отправляться в Черноморск Одесской области на загрузку.

На 15 августа запланирована инспекция остальных четырех судов – MV Great Arsenal, MV Zumrut Ana, MV Ocean S, MV Kubrosliy. В случае успешной проверки они также отправятся в Черноморск.

По процедурам, согласованным СКЦ, все участники проверки координируют работу со своими военными и другими соответствующими органами.

Как сообщили в СКЦ, это нужно, чтобы обеспечить безопасный проход коммерческих судов в рамках Черноморской зерновой инициативы.

СПРАВКА. 22 июля РФ подписалась под соглашением о деблокаде вывоза украинского зерна из портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск". Менее чем через сутки она атаковала порт Одессы ракетами. Однако власти Украины 24 июля заявили, что все три порта возобновят работу в рамках соглашения. По словам представителя турецкого президента, Украина сможет вывезти до 25 млн тонн зерна до конца года через этот "коридор".

Читайте также: Гутерриш назначил постоянного координатора "зернового коридора" от ООН

Наталия Медведева
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