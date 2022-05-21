Если России выбить зубы – у нее начнут работать уши. Мы вернем ей слух – Подоляк
Россия не будет слушать никаких аргументов на переговорах, пока ее армии в Украине "не дадут по зубам": именно для этого ВСУ и нужны поставки западного оружия. Так образно Настоящему времени описал ситуацию советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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По его словам, нет никакого другого способа повлиять на "гопника, который понимает только силу".
"Он не интеллектуален, не готов говорить о литературе, искусстве; он кичится тем, что может любого поставить на колени. Какой инструмент, кроме силы, вы еще готовы применить? Мы его применим", – пообещал чиновник с Банковой.
Подоляк напомнил, что "гопник боится силы": "Вот он пришел, начал понтиться, ему выбили зубы, он сразу становится мирным и покладистым, сразу начинает слышать. А до момента, пока он с зубами, у него уши не работают".
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То же самое и с путинской Россией, уверен советник главы ОП.
"У них целые зубы – уши не работают. Не будет зубов – я уверен, уши будут работать. Вот это и есть проблема получения нами оружия: оно нам нужно, чтобы вернуть слух РФ", – пояснил он.
Подоляк выразил идею, что для блага российского общества нужно "лечение": чтобы путинская Россия потерпела поражение в этой войне, вместе со "всей этой истерией и немыслимой пропагандой". Тогда, считает чиновник, Россия, возможно, "обновится изнутри".
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