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Кремлю мало прогноза Байдена. У Путина переживают, что Украина все же вступит в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2022, 12:43
Кремлю мало прогноза Байдена. У Путина переживают, что Украина все же вступит в НАТО - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Слова президента США Джо Байден о низкой вероятности вступления Украины в НАТО в ближайшей перспективе не означают полного отказа от перспективы ее членства. Об этом заявил на брифинге Дмитрий Песков – спикер администрации президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

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Вчера Байден заявил, что Украина вряд ли станет членом НАТО в ближайшей перспективе, поскольку еще не выполнила для этого все требования.

"Непринятие Украины в НАТО в ближайшей перспективе не означает отказ от принятия Украины в среднесрочной перспективе", – отреагировал Песков.

По его словам, непринятие Украины в НАТО остается для России "принципиальной позицией".

При этом Песков считает "позитивным фактом" заявление Байдена, что Россия и НАТО могут "прийти к чему-то" по вопросу неразмещения стратегических вооружений в Украине.

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Марк Сировой
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