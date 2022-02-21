"Это смешно". Резников не верит в нападение на Киев из Беларуси

Министр обороны Алексей Резников не верит в атаку российских войск на Киев с территории Беларуси. Об этом он заявил на брифинге.

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Резников отметил, что по данным Украины, в Беларуси находятся 9000 российских войск, а также техника, оборудование, включая ракетное вооружение.

"Хочу сказать, что такого контингента, для тех, кто говорит, что будет нападение на Киев с беларуской стороны – извините, но это смешно звучит. А вот угрожать нам, пугать нас, создавать ситуацию такого якобы окружения – да, это работает", – сказал он.

Он также отметил, что написал вчера письмо министру обороны Беларуси Виктору Хренину, а также попросил через беларуского атташе в Украине провести сегодня с ним телефонный разговор.

Глава Минобороны хочет задать Хренину "прямые вопросы", спросить, что происходит, ведь РФ не вывела войска из Беларуси после первоначальной даты окончания учений.

При этом Резников отметил, что Украина прогнозировала подобную ситуацию. По его словам, Россия везла войска в Беларусь с Дальнего Востока явно не для того, чтобы потренировать их 10 дней и сразу вернуть обратно.

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Марк Сировой

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