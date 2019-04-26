Еврокомиссия изучит закон об украинском языке

Майя Косьянчич (фото - скриншот видео)

Европейская комиссия изучит закон об украинском языке и даст ему свою оценку, сообщила спикер верховной представительницы ЕС по внешней политике и безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич. Об этом пишет Deutsche Welle.

"Нам известно, что украинский парламент принял новый закон о языке. Сейчас мы ожидаем публикацию окончательной версии этого закона, чтобы изучить его содержание", - отметила Косьянчич, добавив, что ЕС постоянно настаивал на направлении закона о языке для оценки Венецианской комиссией Совета Европы "до того, как он вступит в силу".

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25 апреля 2019 года Рада приняла закон об украинском языке. Мы составили список тех, кто голосовал против. Президент Петр Порошенко пообещал подписать его, как только он поступит на Банковую. Москва отреагировала традиционно, Будапешт - также.

Победивший на выборах президента Владимир Зеленский заявил, что "сейчас трудно спрогнозировать" последствия принятия этого закона, отметив, что после инаугурации "будет проведен тщательный анализ на предмет соответствия конституционным правам и интересам всех граждан Украины".