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26.04.2019, 18:02

Еврокомиссия изучит закон об украинском языке

Еврокомиссия изучит закон об украинском языке - Фото
Майя Косьянчич (фото - скриншот видео)

Европейская комиссия изучит украинский языковой закон и даст ему свою оценку, сообщила пресс-секретарь Могерини

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Европейская комиссия изучит закон об украинском языке и даст ему свою оценку, сообщила спикер верховной представительницы ЕС по внешней политике и безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич. Об этом пишет Deutsche Welle.

"Нам известно, что украинский парламент принял новый закон о языке. Сейчас мы ожидаем публикацию окончательной версии этого закона, чтобы изучить его содержание", - отметила Косьянчич, добавив, что ЕС постоянно настаивал на направлении закона о языке для оценки Венецианской комиссией Совета Европы "до того, как он вступит в силу".

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25 апреля 2019 года Рада приняла закон об украинском языке. Мы составили список тех, кто голосовал против. Президент Петр Порошенко пообещал подписать его, как только он поступит на Банковую. Москва отреагировала традиционно, Будапешт - также.

Победивший на выборах президента Владимир Зеленский заявил, что "сейчас трудно спрогнозировать" последствия принятия этого закона, отметив, что после инаугурации "будет проведен тщательный анализ на предмет соответствия конституционным правам и интересам всех граждан Украины".

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Теги: языковой закон, Майя Косьянчич, украинский язык, федерика могерини
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