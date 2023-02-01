Ермак хочет, чтобы предприятия Украины допустили в оборонно-промышленный комплекс Европы

Чтобы Украина победила Россию, "жизненно важно" обеспечение Сил обороны "всем спектром вооружения", причем ЕС должен действовать на опережение. Об этом на совместной встрече комитета иностранных дел и подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента говорил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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Работа на опережение оккупантов, которые пытаются перевести РФ на военные рельсы для получения преимущества на поле боя, заключается в перезапуске оборонно-промышленного комплекса Европы и разрешении присоединиться к нему украинским предприятиям, отметил он.

Глава ОП напомнил европарламентариям – в России убеждены, что воюют со всем Западом, поэтому эта война является агрессией против всей Европы и объединяющих ее ценностей.

Помимо этого, он в очередной раз подчеркнул, что с Москвой "бессмысленно искать диалог, потому что она не умеет говорить на равных".

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Ермак заявил, что у Украины "нет ни одного сценария" победы в войне, который не предусматривал бы стопроцентного восстановления территориальной целостности государства в международно признанных границах 1991 года.

"Все другие предложения о любых переговорах в то время, пока российские солдаты находятся на нашей земле, являются абсолютной российской пропагандой. Никаких новых "минских", никаких новых "нормандских" форматов не будет. И в этом нужно четко отдавать себе отчет", – подчеркнул он.

Как выразился глава ОП, сегодня украинцы, "показав уровень России, являются наилучшими имиджмейкерами для НАТО".

"Россия ясно понимает, что она сегодня не способна диктовать условия странам НАТО. Давайте вместе не терять этого! За это заплачено тысячами жизней украинцев, украинских детей. А членство Украины в НАТО только усилит Альянс", – подытожил Ермак.

В начале декабря 2022 года глава евродипломатии и Европейского оборонного агентства Боррель также призвал реанимировать ОПК Европы.

В конце января 2023 года глава Минобороны Резников объявил о серийном производстве САУ "Богдана".

В российском Ижевске не хотят завод по сборке военных дронов – боятся "прилетов"; от ВСУ туда – 1300 км.

Євген Пилипенко

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