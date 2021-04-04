"Европейский Союз с вами". Боррель заверил Кулебу в поддержке Украины

Евросоюз неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом заявил высокий представитель ЕС, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель в телефонном разговоре с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, передает пресс-служба МИД.

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Как отмечается, Кулеба проинформировал собеседника о дестабилизирующих действиях России, в частности – о системном обострении ситуации безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму, нежелании РФ подтвердить приверженность режиму прекращения огня, наращивании российского военного присутствия вблизи границ Украины, а также об интенсивном распространении дезинформации.

В МИД сообщают, что Боррель заверил Кулебу в неизменной поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Европейский Союз с вами", – сказал Боррель.

В МИД информируют, что высокий представитель ЕС пригласил главу украинской дипломатии принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля. Кулеба принял приглашение.

31 марта Кулеба в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном рассказал о системном обострении Россией ситуации на Донбассе и в Крыму.

В тот же день глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провел телефонный разговор с главой Генштаба Украины.

1 апреля глава Пентагона Ллойд Остин позвонил главе Минобороны Андрею Тарану и заверил его, что в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину и не допустят реализации агрессивных устремлений России против нее.

2 апреля состоялся первый разговор Зеленского и Байдена. Президент США заверил украинского лидера в том, "что Украина никогда не останется наедине против агрессии России".

3 апреля Кулеба поговорил с главой МИД Германии. В Берлине заявили, что следят за ситуацией на границе Украины и РФ.

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Наталия Медведева

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