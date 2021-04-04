UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Европейский Союз с вами". Боррель заверил Кулебу в поддержке Украины

04.04.2021, 22:52
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Евросоюз неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом заявил высокий представитель ЕС, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель в телефонном разговоре с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, передает пресс-служба МИД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, Кулеба проинформировал собеседника о дестабилизирующих действиях России, в частности – о системном обострении ситуации безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму, нежелании РФ подтвердить приверженность режиму прекращения огня, наращивании российского военного присутствия вблизи границ Украины, а также об интенсивном распространении дезинформации.

В МИД сообщают, что Боррель заверил Кулебу в неизменной поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Европейский Союз с вами", – сказал Боррель.

В МИД информируют, что высокий представитель ЕС пригласил главу украинской дипломатии принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля. Кулеба принял приглашение.

  • 31 марта Кулеба в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном рассказал о системном обострении Россией ситуации на Донбассе и в Крыму.
  • В тот же день глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провел телефонный разговор с главой Генштаба Украины. 
  • 1 апреля глава Пентагона Ллойд Остин позвонил главе Минобороны Андрею Тарану и заверил его, что в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину и не допустят реализации агрессивных устремлений России против нее.
  • 2 апреля состоялся первый разговор Зеленского и Байдена. Президент США заверил украинского лидера в том, "что Украина никогда не останется наедине против агрессии России".
  • 3 апреля Кулеба поговорил с главой МИД Германии. В Берлине заявили, что следят за ситуацией на границе Украины и РФ.

Читайте также: Кулеба: Эта неделя была беспрецедентной для украинско-американских отношений

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донбасс дмитрий кулеба Жозеп Боррель
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 