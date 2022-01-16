UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Facebook заблокировал страницу делегации России на переговорах в Вене, в РФ возмущены

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2022, 19:26
Facebook заблокировал страницу делегации России на переговорах в Вене, в РФ возмущены - Фото
Фото: EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO

Социальная сеть Facebook заблокировала страницу делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности. Об этом сообщает российский пропагандистский сайт ТАСС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам руководителя российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности Константина Гаврилова, страница россиян была заблокирована еще в пятницу, 14 января.

"В пятницу Facebook забанил страничку делегации, сославшись на запрещенный контент", – заявил Гаврилов.

По его словам, представители российской делегации репостили на своей странице в Facebook только заявления руководства России и МИД РФ.

В этой связи делегация намерена обратиться к руководству ОБСЕ, чтобы указать на проблему.

А Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к странице делегации РФ.

Читайте также: Кулеба оценил переговоры России и США: План Кремля не сработал

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
facebook пропаганда
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 