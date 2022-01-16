Facebook заблокировал страницу делегации России на переговорах в Вене, в РФ возмущены
Социальная сеть Facebook заблокировала страницу делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности. Об этом сообщает российский пропагандистский сайт ТАСС.
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По словам руководителя российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности Константина Гаврилова, страница россиян была заблокирована еще в пятницу, 14 января.
"В пятницу Facebook забанил страничку делегации, сославшись на запрещенный контент", – заявил Гаврилов.
По его словам, представители российской делегации репостили на своей странице в Facebook только заявления руководства России и МИД РФ.
В этой связи делегация намерена обратиться к руководству ОБСЕ, чтобы указать на проблему.
А Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к странице делегации РФ.
- На этой неделе после переговоров с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом".
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