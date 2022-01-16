Facebook заблокировал страницу делегации России на переговорах в Вене, в РФ возмущены

Социальная сеть Facebook заблокировала страницу делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности. Об этом сообщает российский пропагандистский сайт ТАСС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам руководителя российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности Константина Гаврилова, страница россиян была заблокирована еще в пятницу, 14 января.

"В пятницу Facebook забанил страничку делегации, сославшись на запрещенный контент", – заявил Гаврилов.

По его словам, представители российской делегации репостили на своей странице в Facebook только заявления руководства России и МИД РФ.

В этой связи делегация намерена обратиться к руководству ОБСЕ, чтобы указать на проблему.

А Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к странице делегации РФ.

Читайте также: Кулеба оценил переговоры России и США: План Кремля не сработал

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.