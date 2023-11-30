Фицо заявил о намерении нормализовать словацко-российские отношения – фото
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении наладить отношения с Россией, исходя из национальных интересов своей страны во время встречи с послами США и РФ Игорем Братчиковым и Гаутамом Раной. Об этом он написал у себя в Facebook.
29 ноября Фицо заявил в Facebook, что встретится с послами России и США Игорем Братчиковым и Гаутамом Раной 30 ноября, поскольку "не носит черно-белых очков". С начала Большой войны никто из глав европейских государств не встречался с российскими послами.
30 ноября после встречи он подчеркнул, что членство страны в ЕС и НАТО влияет на "внешнеполитические приоритеты" страны, однако "это не может ограничивать" Словакию.
"Словацкая Республика является членом ЕС и НАТО, что, естественно, влияет на наши внешнеполитические приоритеты. С другой стороны, это не может ограничивать нас в выборе суверенных позиций, не всегда соответствующих политике единственно правильной точки зрения, которая продвигается в ЕС", – отметил политик.
Премьер-министр Словакии назвал своим внешнеполитическим приоритетом защиту и продвижение национальных интересов страны, включающих поддержку мирных инициатив, а не войны в Украине.
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Кроме того, он рассказал послам о своем видении войны в Украине и подчеркнул, что стратегия ЕС и США "явно не срабатывает".
"Словакия также обязана подготовиться к периоду после окончания войны в Украине и к нормализации словацко-российских отношений", – добавил Фицо.
На прошлой неделе Фицо на встрече с чешским коллегой Петром Фиалой в Праге назвал войну России против Украины "замороженным конфликтом" и заявил, что "оружие не поможет ВСУ".
- 25 октября 2023 года президент Словакии Зузана Чапутова официально утвердила новое правительство страны во главе с Фицо.
- 8 ноября Фицо заблокировал предложение предыдущего Кабмина о предоставлении Украине военной помощи на 40,3 млн евро.
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