Фицо заявил о намерении нормализовать словацко-российские отношения – фото

Премьер-министр Словакии заявил о намерении наладить отношения с РФ исходя из национальных интересов своей страны во время встречи с послами США и РФ

Гаутам Рана и Роберт Фицо (Фото: Facebook)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении наладить отношения с Россией, исходя из национальных интересов своей страны во время встречи с послами США и РФ Игорем Братчиковым и Гаутамом Раной. Об этом он написал у себя в Facebook.

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29 ноября Фицо заявил в Facebook, что встретится с послами России и США Игорем Братчиковым и Гаутамом Раной 30 ноября, поскольку "не носит черно-белых очков". С начала Большой войны никто из глав европейских государств не встречался с российскими послами.

30 ноября после встречи он подчеркнул, что членство страны в ЕС и НАТО влияет на "внешнеполитические приоритеты" страны, однако "это не может ограничивать" Словакию.

"Словацкая Республика является членом ЕС и НАТО, что, естественно, влияет на наши внешнеполитические приоритеты. С другой стороны, это не может ограничивать нас в выборе суверенных позиций, не всегда соответствующих политике единственно правильной точки зрения, которая продвигается в ЕС", – отметил политик.

Посол США Гаутам Рана и Роберт Фицо (Фото: Facebook)

Премьер-министр Словакии назвал своим внешнеполитическим приоритетом защиту и продвижение национальных интересов страны, включающих поддержку мирных инициатив, а не войны в Украине.

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Кроме того, он рассказал послам о своем видении войны в Украине и подчеркнул, что стратегия ЕС и США "явно не срабатывает".

"Словакия также обязана подготовиться к периоду после окончания войны в Украине и к нормализации словацко-российских отношений", – добавил Фицо.

Посол РФ Игорь Братчиков и Роберт Фицо (Фото: Facebook)

На прошлой неделе Фицо на встрече с чешским коллегой Петром Фиалой в Праге назвал войну России против Украины "замороженным конфликтом" и заявил, что "оружие не поможет ВСУ".

СПРАВКА. Фицо дважды был премьером страны (в 2006-2010 и в 2012-2018 годах). Еще при предыдущей каденции он называл "неэффективными" санкции ЕС против России, хотя голосовал за их введение. Фицо утратил должность в 2018 году после серии коррупционных скандалов, апогеем которых стало убийство журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушки.

25 октября 2023 года президент Словакии Зузана Чапутова официально утвердила новое правительство страны во главе с Фицо.

8 ноября Фицо заблокировал предложение предыдущего Кабмина о предоставлении Украине военной помощи на 40,3 млн евро.

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