Фіцо заявив про намір нормалізувати словацько-російські відносини – фото

Прем'єр-міністр Словаччини заявив про намір налагодити відносини з Росією, виходячи з національних інтересів своєї країни під час зустрічі з послами США і РФ

Гаутам Рана та Роберт Фіцо (Фото: Facebook)

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про намір налагодити відносини з Росією, виходячи з національних інтересів своєї країни під час зустрічі з послами США і РФ Ігорем Братчиковим та Гаутамом Раною. Про це він написав у себе у Facebook.

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29 листопада Фіцо заявив у Facebook, що зустрінеться з послами Росії та США Ігорем Братчиковим та Гаутамом Раною 30 листопада, оскільки "не носить чорно-білих окулярів". З початку великої війни ніхто з глав європейських держав не зустрічався з російськими послами.

30 листопада після зустрічі він наголосив, що членство країни в ЄС та НАТО впливає на "зовнішньополітичні пріоритети" країни, однак "це не може обмежувати" Словаччину.

"Словацька Республіка є членом ЄС і НАТО, що, природно, впливає на наші зовнішньополітичні пріоритети. З іншого боку, це не може обмежувати нас у виборі суверенних позицій, які не завжди відповідають політиці єдино правильного погляду, який просувають у ЄС", – зазначив політик.

Посол США Гаутам Рана та Роберт Фіцо (Фото: Facebook)

Прем'єр-міністр Словаччини назвав своїм зовнішньополітичним пріоритетом захист і просування національних інтересів країни, які включають підтримку мирних ініціатив, а не війни в Україні.

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Окрім цього, він розповів послам про своє бачення війни в Україні та наголосив, що стратегія ЄС та США "явно не спрацьовує".

"Словаччина також зобов'язана підготуватися до періоду після закінчення війни в Україні та до нормалізації словацько-російських відносин", – додав Фіцо.

Посол РФ Ігор Братчиков та Роберт Фіцо (Фото: Facebook)

Минулого тижня Фіцо на зустрічі з чеським колегою Петром Фіалою у Празі назвав війну Росії проти України "замороженим конфліктом" і заявив, що "зброя не допоможе ЗСУ".

ДОВІДКА. Фіцо двічі був прем'єром країни (у 2006-2010 й у 2012-2018 роках). Ще за попередньої каденції він називав "неефективними" санкції ЄС проти Росії, хоча голосував за їх введення. Фіцо втратив посаду у 2018 році після серії корупційних скандалів, апогеєм яких стало вбивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчини.

25 жовтня 2023 року президентка Словаччини Зузана Чапутова офіційно затвердила новий уряд країни на чолі з Фіцо.

8 листопада Фіцо заблокував пропозицію попереднього Кабміну щодо надання Україні військової допомоги на 40,3 млн євро.

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