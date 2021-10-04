Фракция Слуга народа не пойдет на встречу с Разумковым – нардеп Кравчук

Нардепы Слуги народа не пойдут на встречу со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, которую тот предложил провести сегодня, 4 октября. Об этом в эфире телеканала Украина 24 завила замглавы фракции СН Евгения Кравчук.

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По словам Кравчук, заседание фракции сегодня не планируется, ни отдельно, ни вместе с Разумковым. "Если у кого-то возникнут персональные желания спросить, может быть, кто-то это сделает, но это точно не будет заседание фракции, и это уже не изменит весь процесс", – заявила она.

Подписные листы для отзыва Разумкова с должности спикера будут переданы в аппарата Рады сегодня утром. Собраны около 200 подписей нардепов Слуги народа, рассказала Кравчук.

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Денис Юдин

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