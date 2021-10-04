Фракция Слуга народа не пойдет на встречу с Разумковым – нардеп Кравчук
Нардепы Слуги народа не пойдут на встречу со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, которую тот предложил провести сегодня, 4 октября. Об этом в эфире телеканала Украина 24 завила замглавы фракции СН Евгения Кравчук.
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По словам Кравчук, заседание фракции сегодня не планируется, ни отдельно, ни вместе с Разумковым. "Если у кого-то возникнут персональные желания спросить, может быть, кто-то это сделает, но это точно не будет заседание фракции, и это уже не изменит весь процесс", – заявила она.
Подписные листы для отзыва Разумкова с должности спикера будут переданы в аппарата Рады сегодня утром. Собраны около 200 подписей нардепов Слуги народа, рассказала Кравчук.
- Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".
- На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы руководство СН прилюдно поругалось с Разумковым из-за закона об олигархах.
- 30 сентября стало известно, что глава фракции Давид Арахамия запросил подписные листы для отзыва Разумкова с должности. В тот же день Разумков заявил, что не может подписать закон об олигархах из-за позиции комитета по его окончательной редакции.
- 2 октября, в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Разумков больше не является членом команды.
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