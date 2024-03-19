Франция ответила Нарышкину об "отправке" солдат в Украину: Еще одна массовая дезинформация
Российский диктатор Владимир Путин и глава СВР Сергей Нарышкин (Фото: EPA)

Министерство обороны Франции опровергло заявление директора российской Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, якобы страна готовит отправку 2000 своих военных в Украину.

По словам Минобороны Франции, информация, обнародованная Нарышкиным, является "еще одним примером систематического использования Россией массовой дезинформации".

Ведомство призвало быть максимально бдительными, чтобы предотвратить использование таких кампаний в качестве инструмента.

Ранее глава российской разведки Нарышкин заявил пропагандистам ТАСС, якобы у РФ есть информация о подготовке Францией военного контингента для отправки в Украину.

Оккупант утверждал, якобы на начальном этапе количество французских военных для этого должно составить около 2000.

Каких-либо дополнительных доказательств, кроме слов Нарышкина, захватчики не приводили.

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