Франция ответила Нарышкину об "отправке" солдат в Украину: Еще одна массовая дезинформация

Дополнительных доказательств подготовки отправки французских военных в Украину, кроме слов Нарышкина, россияне не приводили

Российский диктатор Владимир Путин и глава СВР Сергей Нарышкин (Фото: EPA)

Министерство обороны Франции опровергло заявление директора российской Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, якобы страна готовит отправку 2000 своих военных в Украину.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Минобороны Франции, информация, обнародованная Нарышкиным, является "еще одним примером систематического использования Россией массовой дезинформации".

Ведомство призвало быть максимально бдительными, чтобы предотвратить использование таких кампаний в качестве инструмента.

Ранее глава российской разведки Нарышкин заявил пропагандистам ТАСС, якобы у РФ есть информация о подготовке Францией военного контингента для отправки в Украину.

Оккупант утверждал, якобы на начальном этапе количество французских военных для этого должно составить около 2000.

Каких-либо дополнительных доказательств, кроме слов Нарышкина, захватчики не приводили.

Читайте также: Нарышкин придумал "вывоз христианских ценностей" из Лавры. В Минкульте отреагировали

С конца февраля 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон неожиданно начал говорить, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине. 14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция решит направить солдат в Украину. Позже он объяснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский предполагает, что изменения в риторике Макрона связаны с осознанием лжи диктатора Владимира Путина.

18 марта испанская газета El Pais со ссылкой на собственные источники написала, что военные НАТО якобы уже находятся в Украине и выполняют различные задачи, связанные с войной.

Читайте также: Премьер Италии считает отправку западных войск в Украину поводом для эскалации войны