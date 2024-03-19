Франція відповіла Наришкіну про "відправлення" солдатів в Україну: Ще одна масова дезінформація

Додаткових доказів щодо підготовки відправлення французьких військових в Україну, окрім слів Наришкіна, росіяни не наводили

Російський диктатор Володимир Путін та голова СЗР Сергій Наришкін (Фото: EPA)

Міністерство оборони Франції спростувало заяву директора російської Служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна, буцімто країна готує відправлення 2000 своїх військових до України.

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За словами Міноборони Франції, інформація, оприлюднена Наришкіним, є "ще одним прикладом систематичного використання Росією масової дезінформації".

Відомство закликало бути максимально пильними, аби запобігти використанню таких кампаній як інструмента.

Раніше очільник російської розвідки Наришкін заявив пропагандистам ТАСС, буцімто у РФ є інформація про підготовку Францією військового контингенту для відправлення в Україну.

Окупант стверджував, нібито на початковому етапі кількість французьких військових для цього має скласти близько 2000.

Якихось додаткових доказів, окрім слів Наришкіна, загарбники не наводили.

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З кінця лютого 2024 року президент Франції Емманюель Макрон несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить направити солдатів в Україну. Пізніше він пояснив, що його слова мають дати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Володимира Путіна.

18 березня іспанська газета El Pais з посиланням на власні джерела написала, що військові НАТО нібито вже перебувають в Україні та виконують різні завдання, пов'язані з війною.

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