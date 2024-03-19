Франція відповіла Наришкіну про "відправлення" солдатів в Україну: Ще одна масова дезінформація
Міністерство оборони Франції спростувало заяву директора російської Служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна, буцімто країна готує відправлення 2000 своїх військових до України.
За словами Міноборони Франції, інформація, оприлюднена Наришкіним, є "ще одним прикладом систематичного використання Росією масової дезінформації".
Відомство закликало бути максимально пильними, аби запобігти використанню таких кампаній як інструмента.
Раніше очільник російської розвідки Наришкін заявив пропагандистам ТАСС, буцімто у РФ є інформація про підготовку Францією військового контингенту для відправлення в Україну.
Окупант стверджував, нібито на початковому етапі кількість французьких військових для цього має скласти близько 2000.
Якихось додаткових доказів, окрім слів Наришкіна, загарбники не наводили.
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- З кінця лютого 2024 року президент Франції Емманюель Макрон несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить направити солдатів в Україну. Пізніше він пояснив, що його слова мають дати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.
- Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Володимира Путіна.
- 18 березня іспанська газета El Pais з посиланням на власні джерела написала, що військові НАТО нібито вже перебувають в Україні та виконують різні завдання, пов'язані з війною.
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