FT пишет, что Белый дом якобы против ударов Украины по российским НПЗ. У Байдена ответили

Собеседник Голоса Америки заявил, что США не поощряют и не способствуют нападениям внутри России

Белый дом (Фото: Пресс-служба)

В Белом доме косвенно намекнули, что поддерживают заявления из статьи Financial Times, передает Голос Америки. Там говорилось, что США якобы просят Украину прекратить атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы.

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"Мы всегда заявляли, что не поощряем и не способствуем нападениям внутри России", – заявил неназванный собеседник журналистов.

22 марта газета Financial Times, со ссылкой на три анонимных источника, написала, что Соединенные Штаты попросили Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, потому что это, мол, может повысить мировые цены на нефть и спровоцировать "месть" со стороны России.

Позже вице-премьер-министр Ольга Стефанишина заявила, что на нефтеперерабатывающие заводы на территории России являются законными целями Украины с военной точки зрения. В то же время Украина понимает "призывы американских партнеров", но воюет теми возможностями, которые есть сейчас.

Собеседник LIGA.net в Силах обороны заявил, что не может прокомментировать подобную информацию, но отметил, что "реальность все покажет".

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