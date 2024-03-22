FT пишет, что Белый дом якобы против ударов Украины по российским НПЗ. У Байдена ответили
В Белом доме косвенно намекнули, что поддерживают заявления из статьи Financial Times, передает Голос Америки. Там говорилось, что США якобы просят Украину прекратить атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы.
"Мы всегда заявляли, что не поощряем и не способствуем нападениям внутри России", – заявил неназванный собеседник журналистов.
22 марта газета Financial Times, со ссылкой на три анонимных источника, написала, что Соединенные Штаты попросили Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, потому что это, мол, может повысить мировые цены на нефть и спровоцировать "месть" со стороны России.
Позже вице-премьер-министр Ольга Стефанишина заявила, что на нефтеперерабатывающие заводы на территории России являются законными целями Украины с военной точки зрения. В то же время Украина понимает "призывы американских партнеров", но воюет теми возможностями, которые есть сейчас.
Собеседник LIGA.net в Силах обороны заявил, что не может прокомментировать подобную информацию, но отметил, что "реальность все покажет".
- 12 марта в результате удара дронов на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" в российском городе Кстово (четвертый по мощности в России) вышла из строя установка, на которую приходится более 50% мощности завода по первичной переработке.
- 13 марта Служба безопасности Украины атаковала дронами три из пяти крупнейших НПЗ России – в Кстово, Рязани и Киришах (Ленинградская область). Также российские власти сообщили об остановке Новошахтинского НПЗ в Ростовской области. Наибольший ущерб был нанесен Рязанскому НПЗ (третий по величине в России) – он, вероятно, потерял 70% мощности первичной переработки нефти.
- 15 марта под удар попал небольшой НПЗ "Первый завод" в Калужской области.
- 16 марта ударные дроны СБУ атаковали три российских НПЗ. Все три предприятия находятся в Самарской области и входят в состав Роснефти с 2007 года, когда их конфисковали у нефтяной компании "ЮКОС". Проектная мощность Сызранского НПЗ – 8,5 млн тонн нефти в год, Новокуйбышевского – 8,3 млн тонн, Куйбышевского – 7 млн тонн.
- Последний из ударов по НПЗ произошел 17 марта – СБУ атаковала дронами Славянский НПЗ на Кубани.
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