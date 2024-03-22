FT пише, що Білий дім нібито проти ударів України по російських НПЗ. У Байдена відповіли
У Білому домі опосередковано натякнули, що підтримують заяви зі статті Financial Times, передає Голос Америки. Там йшлося, що США нібито просять Україну припинити атакувати російські нафтопереробні заводи.
"Ми завжди заявляли, що не заохочуємо і не сприяємо нападам усередині Росії", – заявив неназваний співрозмовник журналістів.
22 березня газета Financial Times із посиланням на три анонімні джерела написала, що Сполучені Штати попросили Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, бо це, мовляв, може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати "помсту" з боку Росії.
Пізніше віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина заявила, що нафтопереробні заводи на території Росії є законними цілями України з військового погляду. Водночас Україна розуміє "заклики американських партнерів", але воює тими спроможностями, які наявні наразі.
Співрозмовник LIGA.net у Силах оборони заявив, що не може прокоментувати подібну інформацію, але зазначив, що "реальність все покаже".
- 12 березня внаслідок удару дронів на нафтопереробному заводі "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" у російському місті Кстово (четвертий за потужністю в Росії) вийшла з ладу установка, на яку припадає понад 50% потужності заводу з первинного перероблення.
- 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами три з п'яти найбільших НПЗ Росії – у Кстово, Рязані та Кірішах (Ленінградська область). Також російська влада повідомила про зупинку Новошахтинського НПЗ у Ростовській області. Найбільша шкода була завдана Рязанському НПЗ (третій за величиною в Росії) – він, ймовірно, втратив 70% потужності первинного перероблення нафти.
- 15 березня під удар потрапив невеликий НПЗ "Перший завод" у Калузькій області.
- 16 березня ударні дрони СБУ атакували три російські НПЗ. Усі три підприємства розташовані в Самарській області й входять до складу Роснєфті з 2007 року, коли їх конфіскували у нафтової компанії "ЮКОС". Проєктна потужність Сизранського НПЗ – 8,5 млн тонн нафти на рік, Новокуйбишевського – 8,3 млн тонн, Куйбишевського – 7 млн тонн.
- Останній з ударів по НПЗ стався 17 березня – СБУ атакувала дронами Слов'янський НПЗ на Кубані.
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