FT пише, що Білий дім нібито проти ударів України по російських НПЗ. У Байдена відповіли

Співрозмовник Голосу Америки заявив, що США не заохочують і не сприяють нападам усередині Росії

Білий дім (Фото: Пресслужба)

У Білому домі опосередковано натякнули, що підтримують заяви зі статті Financial Times, передає Голос Америки. Там йшлося, що США нібито просять Україну припинити атакувати російські нафтопереробні заводи.

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"Ми завжди заявляли, що не заохочуємо і не сприяємо нападам усередині Росії", – заявив неназваний співрозмовник журналістів.

22 березня газета Financial Times із посиланням на три анонімні джерела написала, що Сполучені Штати попросили Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, бо це, мовляв, може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати "помсту" з боку Росії.

Пізніше віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина заявила, що нафтопереробні заводи на території Росії є законними цілями України з військового погляду. Водночас Україна розуміє "заклики американських партнерів", але воює тими спроможностями, які наявні наразі.

Співрозмовник LIGA.net у Силах оборони заявив, що не може прокоментувати подібну інформацію, але зазначив, що "реальність все покаже".

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