FT: США и Украина говорили о возможности предложить России перемирие в энергетике

Собеседник FT заявил, что переговоры об энергетическом перемирии – не на завершающей стадии

Соединенные Штаты и Украина обсуждали возможность предложить России ограниченное перемирие по энергетике. Об этом заявило издание Financial Times со ссылкой на двух собеседников, знакомых с переговорами.

По их словам, в рамках такого перемирия Москва должна была бы прекратить удары по энергетической инфраструктуре в обмен на то, что Киев остановит атаки на нефтеперерабатывающие заводы и танкеры "теневого флота" оккупантов.

Переговоры с РФ по этому предложению не находятся на завершающей стадии, отметил один из собеседников, добавив, что диктатор Владимир Путин вряд ли согласится на это, поскольку считает давление на энергоинфраструктуру Украины важным рычагом влияния.

Также FT утверждает, что неназванный украинский чиновник заявил ему, что Киев тоже сомневается насчет такого перемирия, поскольку его программа дальнобойных дронов успешно поражает нефтегазовые объекты РФ – и в последнее время нефтяные танкеры на Черном и Средиземном морях – которые питают военную машину Кремля.

Ранее, во время Всемирного экономического форума в Давосе, президент Владимир Зеленский анонсировал первые трехсторонние переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах между Украиной, Россией и США на 23-24 января.

Перед этим руководитель Украины имел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, которые положительно оценили обе стороны. Также Зеленский отметил, что попросил Трампа о дополнительных ракетах для противовоздушной обороны.

Тем временем, вечером 22 января, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко призвал украинцев внимательно относиться к воздушным тревогам.