FT: США та Україна говорили про можливість запропонувати Росії перемир'я в енергетиці

Співрозмовник FT заявив, що переговори про енергетичне перемир'я – не на завершальній стадії

Ілюстративне фото: Depositphotos

Сполучені Штати та Україна обговорювали можливість запропонувати Росії обмежене перемир'я щодо енергетики. Про це заявило видання Financial Times з посиланням на двох співрозмовників, обізнаних з переговорами.

За їх словами, у межах такого перемир'я Москва мала б припинити удари по енергетичній інфраструктурі в обмін на те, що Київ зупинить атаки на нафтопереробні заводи та танкери "тіньового флоту" окупантів.

Читайте також Пережити морози. Що буде з Києвом після наступного обстрілу росіян

Перемовини з РФ щодо цієї пропозиції не перебувають на завершальній стадії, зауважив один зі співрозмовців, додавши, що диктатор Володимир Путін навряд чи погодиться на це, оскільки вважає тиск на енергоінфраструктуру України важливим важелем впливу.

Також FT стверджує, що неназваний український високопосадовець заявив йому, що Київ теж сумнівається стосовно такого перемир'я, оскільки його програма далекобійних дронів успішно вражає нафтогазові об'єкти РФ – й останнім часом нафтові танкери на Чорному та Середземному морях – які живлять воєнну машину Кремля.

Раніше, під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі, президент Володимир Зеленський анонсував перші тристоронні переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах між Україною, Росією та США на 23-24 січня.

Перед цим керівник України мав перемовини з американським колегою Дональдом Трампом, які позитивно оцінили обидві сторони. Також Зеленський зазначив, що попросив Трампа про додаткові ракети для протиповітряної оборони.

Тим часом, увечері 22 січня, керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко закликав українців уважно ставитись до повітряних тривог.