FT: Трамп предлагал развернуть китайских военных в Украине после завершения боев

Неназванный чиновник Белого дома заявил, что обсуждения по размещению миротворцев КНР в Украине не было

Дональд Трамп (Фото: Al Drago/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предлагал развернуть китайские войска в Украине в качестве миротворческого контингента после завершения боевых действий. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на четырех неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Они рассказали, что на прошлой неделе на встрече с европейскими лидерами и президентом Владимиром Зеленским в Белом доме Трамп предложил пригласить Китай предоставлять миротворцев для мониторинга нейтральной зоны вдоль 1300-километровой линии фронта.

Читайте также Вклад в фонд войны. Почему Индия сближается с Россией и Китаем

Направить своих военных Китай должен был в рамках урегулирования войны России против Украины после прекращения боевых действий, говорится в материале.

Против этой идеи выступают европейские столицы, а ранее ее отклонял Зеленский из-за поддержки Пекином военных усилий России.

"Это неправда", – сказал высокопоставленный чиновник администрации Трампа, добавив, что "никакого обсуждения китайских миротворцев не было".

Газета напомнила, что россияне впервые подняли идею о китайских миротворцах в контексте системы гарантий безопасности во время переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле весной 2022 года.

В предложении Москвы в то время отмечалось, что "государства-гаранты", подписавшие будущий мирный договор – США, Великобритания, Франция, Китай и Россия – станут на защиту Украины в случае нового нападения.

Зеленский не видит Китай среди гарантов безопасности для Украины. По его словам, страна, которая не помогла остановить войну и даже поддерживала агрессора, не может брать на себя такие обязательства.

В МИД страны заявили, что Пекин "всегда придерживался объективной и справедливой позиции и всегда был честным и беспристрастным".

25 августа Китай опроверг данные Die Welt о том, что Пекин рассматривает отправку миротворческого контингента в Украину.