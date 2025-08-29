FT: Трамп пропонував розгорнути китайських військових в Україні після завершення боїв
Дональд Трамп (Фото: Al Drago/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пропонував розгорнути китайські війська в Україні як миротворчий контингент після завершення бойових дій. Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на чотирьох неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Вони розповіли, що минулого тижня на зустрічі з європейськими лідерами та президентом Володимиром Зеленським в Білому домі Трамп запропонував запросити Китай надавати миротворців для моніторингу нейтральної зони вздовж 1300-кілометрової лінії фронту.

Спрямувати своїх військових Китай мав у межах врегулювання війни Росії проти України після припинення бойових дій, йдеться у матеріалі.

Проти цієї ідеї виступають європейські столиці, а раніше її відхиляв Зеленський через підтримку Пекіном воєнних зусиль Росії.

"Це неправда", – сказав високопосадовець адміністрації Трампа, додавши, що "жодного обговорення китайських миротворців не було".

Газета нагадала, що росіяни вперше порушили ідею про китайських миротворців у контексті системи гарантій безпеки під час переговорів між Росією та Україною у Стамбулі навесні 2022 року.

У пропозиції Москви на той час зазначалося, що "держави-гаранти", які підписали майбутній мирний договір, – США, Велика Британія, Франція, Китай та Росія – стануть на захист України у разі нового нападу.

  • Зеленський не бачить Китай серед гарантів безпеки для України. За його словами, країна, яка не допомогла зупинити війну і навіть підтримувала агресора, не може брати на себе такі зобов'язання.
  • У МЗС країни заявили, що Пекін "завжди дотримувався об'єктивної й справедливої позиції та завжди був чесним і неупередженим".
  • 25 серпня Китай спростував дані Die Welt про те, що Пекін розглядає відправлення миротворчого контингенту до України.
