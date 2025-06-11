FT: Украина использовала для "Паутины" дроны с защитой от глушения и закрытой рамой

Дроны для спецоперации были в пять раз дороже обычных

Иллюстративное фото (Фото: Генштаб ВСУ)

Дроны, которые использовались во время спецоперации "Паутина", имели закрытую раму, которая позволяет беспилотникам выдерживать плохую погоду и скрывает технологии защиты от глушения. Поэтому эти БпЛА значительно отличаются от дронов, которые используются на передовой, сообщает Financial Times.

Если дешевые дроны, которые используют на передовой, сравнимы с "советскими автомобилями", то свою разработку генеральный директор First Contact Андрей Боровик называет "Мерседесом" среди беспилотников.

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Речь идет о высокотехнологичных, полностью настраиваемых аппаратах с искусственным интеллектом и качественными материалами.

"Это специальные дроны для особых миссий, они в пять раз дороже обычных", – сказал он в комментарии изданию.

В то же время еще один украинский разработчик беспилотников Ярослав Ажнюк отметил, что и Украина, и Россия начинают наращивать свои автономные возможности на ранних стадиях.

"Хотя полностью автономная наводка на цель остается связанной с проблемами, "терминальная наводка" – когда пилот беспилотника вручную выбирает цель на экране, прежде чем позволить искусственному интеллекту взять ее на себя, – уже используется на поле боя", – подчеркнул разработчик.

По его словам, компания Ажнюка "Четвертый закон" доставила первые системы с искусственным интеллектом подразделениям на передовой в 2024 году для испытаний. Несколько других компаний также проводили подобные эксперименты.