FT: Україна використала для "Павутини" дрони з захистом від глушіння і закритою рамою
Дрони, які використовувалися під час спецоперації "Павутина", мали закриту раму, яка дозволяє безпілотникам витримувати погану погоду та приховує технології захисту від глушіння. Тому ці БпЛА значно відрізняються від дронів, які використовуються на передовій, повідомляє Financial Times.
Якщо дешеві дрони, які використовують на передовій, можна порівняти із "радянськими автомобілями", то свою розробку генеральний директор First Contact Андрій Боровик називає "Мерседесом" серед безпілотників.
Йдеться про високотехнологічні, повністю налаштовувані апарати зі штучним інтелектом і якісними матеріалами.
"Це спеціальні дрони для особливих місій, вони в п’ять разів дорожчі за звичайні", – сказав він у коментарі виданню.
Водночас ще один український розробник безпілотників Ярослав Ажнюк зауважив, що і Україна, і Росія починають нарощувати свої автономні можливості на ранніх стадіях.
"Хоча повністю автономне наведення на ціль залишається пов'язаним з проблемами, "термінальне наведення" – коли пілот безпілотника вручну вибирає ціль на екрані, перш ніж дозволити штучному інтелекту взяти її на себе, – вже використовується на полі бою", – підкреслив розробник.
За його словами, компанія Ажнюка "Четвертий закон" доставила перші такі системи зі штучним інтелектом підрозділам на передовій у 2024 році для випробувань. Кілька інших компаній також проводили подібні експерименти.
- 1 червня 2025 року СБУ провела спецоперацію "Павутина", вразивши чотири стратегічні аеродроми Росії. Це 34% від усіх російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтована вартість яких становить $7 млрд.
- Це була найбільш далекобійна операція України, а "офіс" був безпосередньо поряд з управлінням ФСБ в одній із російських областей.
- Експерти показали візуалізацію операції "Павутина", а джерела LIGA.net - кадри підготовки до операції.