ГБР о выезде нардепа по поддельным документам: знакомится с материалами, потом суд – видео

Госбюро расследований сообщило о завершении досудебного расследования в отношении народного депутата Украины, которого подозревают в служебном подлоге для выезда за границу. Судя по описанию подозрения, речь идет об Александре Дубинском.

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Как говорится в сообщении ГБР, генеральный прокурор сообщил депутату о подозрении 8 августа 2023 года. Бюро в сотрудничестве с СБУ установили, что депутат указал ложные сведения в качестве обоснования выезда за границу — сопровождение отца на лечение. На самом деле нардеп уехал на отдых, его отец выехал за границу отдельно от него и вернулся в Украину гораздо раньше подозреваемого.

В сообщении также говорится, что за границей народный депутат успел дважды посетить Италию, а также Хорватию и Испанию. В частности, в Испании подозреваемый останавливался в двух отелях в Барселоне и в ее пригороде.

После того, как подозреваемый ознакомится с материалами уголовного производства, оно будет направлено в суд, пишет Бюро.

6 ноября Печерский районный суд Киева избрал нардепу Дубинскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в рамках производства о схеме незаконного пересечения границы.

8 ноября НАПК также вручило ему протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией.

1 февраля 2023 года Дубинского исключили из парламентской фракции Слуга народа. До этого депутат попал под санкции США.

3 августа 2023 года у Дубинского производился обыск в связи с его выездом за границу.

9 августа генпрокурор сообщил Дубинскому о подозрении в том, что он предоставил ложные сведения для получения разрешения на выезд за границу. В соцсетях депутат пожаловался на "политический заказ" и выразил уверенность, что "дело против него развалится".

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