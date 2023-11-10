ДБР про виїзд нардепа за підробленими документами: знайомиться з матеріалами, потім суд – відео

Держбюро розслідувань повідомило про завершення досудового розслідування щодо народного депутата України, якого підозрюють у службовому підробленні для виїзду за кордон. Судячи з опису підозри, йдеться про Олександра Дубинського.

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Як йдеться у повідомленні ДБР, генеральний прокурор повідомив депутата про підозру 8 серпня 2023 року. Бюро у співпраці з СБУ встановили, що депутат вказав на хибні відомості як обґрунтування виїзду за кордон — супровід батька на лікування. Насправді нардеп поїхав на відпочинок, його батько виїхав за кордон окремо від нього і повернувся в Україну набагато раніше за підозрюваного.

У повідомленні також йдеться, що за кордоном народний депутат встиг двічі відвідати Італію, а також Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії підозрюваний зупинявся у двох готелях у Барселоні та у її передмісті.

Після того, як підозрюваний ознайомиться з матеріалами кримінального провадження, його буде спрамовано до суду, пише Бюро.

6 листопада Печерський районний суд Києва обрав нардепу Дубинському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту в рамках провадження про схему незаконного перетину кордону.

8 листопада НАЗК також вручило йому протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією.

1 лютого 2023 року Дубинського виключили із парламентської фракції Слуга народу. До цього депутат потрапив під санкції США.

3 серпня 2023 року у Дубинського проводився обшук у зв'язку з його виїздом за кордон.

9 серпня генпрокурор повідомив Дубинському про підозру, що він надав неправдиві відомості для отримання дозволу на виїзд за кордон. У соцмережах депутат поскаржився на "політичне замовлення" та висловив упевненість, що "справа проти нього розвалиться".

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