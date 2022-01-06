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ГБР: Порошенко купил билет на самолет после того, как ему пытались вручить повестку

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2022, 20:38
ГБР: Порошенко купил билет на самолет после того, как ему пытались вручить повестку - Фото
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)

В Госбюро расследований заявили, что пятый президент Петр Порошенко купил билет на самолет через несколько часов после того, как следователи бюро пытались вручить ему повестку о вызове для проведения процессуальных действий. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Там сообщили, что сегодня, в ходе судебного заседания по рассмотрению ходатайства ГБР об аресте имущества Порошенко, его адвокат заявил о заранее сформированном плане поездки Порошенко в страны ЕС.

"В ходе следственных действий от авиакомпании получена информация, что билеты народный депутат Петр Порошенко приобрел в 19:04 17 декабря – через несколько часов после того, как следователи ГБР пытались вручить ему повестку о вызове", – сказано в сообщении.

В ГБР считают, что заявления адвокатов о якобы заранее запланированной поездке не соответствуют действительности.

"Органы следствия ждут возвращения Порошенко для проведения соответствующих следственных действий", – отметили в ГБР.

  • 20 декабря 2021-го Порошенко объявили о подозрении по делу о закупках угля на временно оккупированной части Донбасса в 2014-15 годах. В опубликованном СМИ тексте подозрения Порошенко есть ряд ляпов. В этот же день стало известно, что Порошенко находится за границей. 

  • 24 декабря СМИ сообщали, что ГБР просит Печерский суд арестовать Порошенко с альтернативой залога в размере 1 млрд грн, а суд якобы разрешил его принудительный привод для избрания меры пресечения. Официально ни ГБР, ни суд эту информацию не подтверждали. Однако, когда 4 января в СМИ появилась информация об отзыве ходатайства об аресте Порошенко, в ГБР опровергли ее, заявив, что ходатайство не отзывали. 
  • Сегодня Печерский суд Киева арестовал все имущество  Порошенко. 
  • Цель ареста имущества — обеспечение возможной его конфискации в случае признания судом вины Порошенко по статьям о госизмене и содействии террористической организации, пояснили в ОГП.
  • В партии Европейская солидарность назвали решение Печерского суда об аресте имущества лидера партии Петра Порошенко незаконным и неправосудным. Там также заявили, что суд арестовал активы 5 канала и канала Прямой, которые, как утверждают в партии, Порошенко не принадлежат.
Вадим Ребрина
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Петр Порошенко госизмена гбр
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