ГБР вызывает Порошенко на допрос по делу, открытому по заявлению Портнова

Пятого президента Петра Порошенко вызывают на допрос в Госбюро расследований в качестве свидетеля по делу №62019000000000753. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
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Поршенко должен прибыть в ГБР в 10:00 утра 30 июня для проведения допроса, одновременного допроса и других процессуальных действий.
В ГБР не уточняют, что является предметом дела и кто был заявителем. Однако 31 мая 2019 года экс-замглавы администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов публиковал у себя в Telegram ответ ГБР, в котором говорится что дело под таким номером было открыто по его заявлению.
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Портнов также писал, что в рамках дела расследуются якобы нарушения Порошенко закона и судебного запрета при назначении членов Высшего совета правосудия.
Позже адвокат Порошенко Игорь Головань писал в блоге для Украинской правды, что дело открыто по факту "возможного захвата власти и неисполнения решения". По его словам, дело было открыто "с нарушениями, при отсутствии криминального происшествия" и должно быть закрыто.
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