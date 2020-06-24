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ГБР вызывает Порошенко на допрос по делу, открытому по заявлению Портнова

ГБР вызывает Порошенко на допрос по делу, открытому по заявлению Портнова - Фото
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)
24.06.2020, 15:37

ГБР расследует дело о назначении пятым президентом Порошенко членов ВСП. Его открыли в 2019 году по заявлению экс-замглавы АП Портнова

Пятого президента Петра Порошенко вызывают на допрос в Госбюро расследований в качестве свидетеля по делу №62019000000000753. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Поршенко должен прибыть в ГБР в 10:00 утра 30 июня для проведения допроса, одновременного допроса и других процессуальных действий.

В ГБР не уточняют, что является предметом дела и кто был заявителем. Однако 31 мая 2019 года экс-замглавы администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов публиковал у себя в Telegram ответ ГБР, в котором говорится что дело под таким номером было открыто по его заявлению.

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Портнов также писал, что в рамках дела расследуются якобы нарушения Порошенко закона и судебного запрета при назначении членов Высшего совета правосудия.

Позже адвокат Порошенко Игорь Головань писал в блоге для Украинской правды, что дело открыто по факту "возможного захвата власти и неисполнения решения". По его словам, дело было открыто "с нарушениями, при отсутствии криминального происшествия" и должно быть закрыто.

  • 18 июня генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что против Порошенко закрыли три дела по заявлениям Портнова из-за отсутствия состава преступления. Всего против пятого президента, по словам Венедиктовой, расследуется около 20 дел.
  • В тот же день июня в Печерском райсуде Киев избирали меру пресечения для Порошенко в деле о возможных нарушениях при назначении замглавы СВР Сергея Семочко. Под здание суда его пришли поддержать сторонники.
  • Прокуратура во время заседания изменила свое ходатайство о мере пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Позже суд объявил перерыв до 1 июля.
  • После суда Порошенко обратился к президенту Владимиру Зеленскому, заявив, что его "никто не боится".

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Марк Сировой
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