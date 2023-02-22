Генерал Бундесвера: Оборона ВСУ в сложной фазе, РФ учится. Западные танки помогут Украине
Бригадный генерал Бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что оборона Вооруженных Сил Украины сегодня находится в сложной фазе. Об этом он сообщил в интервью агенству dpa, которое цитирует Spiegel.
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По его словам, оборона украинцев в сложной фазе, так как военное руководство РФ показывает способность к обучению.
Он отметил, что Украина сейчас не может пополнять свои части только добровольцами и набирает резервистов разных рангов.
"Это указывает на то, что в настоящее время они находятся под давлением", — сказал Фройдинг.
Генерал подчеркнул, что западные танки и бронемашины помогут ВСУ создать локальное превосходство на фронте и добиться успеха как в обороне, так и в атаке.
"С другой стороны, широкое продвижение затруднено. Линия фронта имеет протяженность 1200 километров. Однако украинцы доказали, что тактически они могут быть очень умелыми", — заявил военачальник.
- Немецкий канцлер Олаф Шольц выразил надежду на то, что Украина получит 80 танков Leopard 2 (два батальона) до конца марта, но подчеркнул, что это будет нелегко.
- 14 февраля на встрече в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что в общей сложности восемь стран будут поставлять Украине танки немецкого производства Leopard.
- По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в первой волне поставок Украина получит от 120 до 140 западных танков.
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