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Генерал Бундесвера: Оборона ВСУ в сложной фазе, РФ учится. Западные танки помогут Украине

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 13:16
Генерал Бундесвера: Оборона ВСУ в сложной фазе, РФ учится. Западные танки помогут Украине - Фото
Кристиан Фройдинг (Фото: Бундесвер)

Бригадный генерал Бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что оборона Вооруженных Сил Украины сегодня находится в сложной фазе. Об этом он сообщил в интервью агенству dpa, которое цитирует Spiegel.

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По его словам, оборона украинцев в сложной фазе, так как военное руководство РФ показывает способность к обучению.

Он отметил, что Украина сейчас не может пополнять свои части только добровольцами и набирает резервистов разных рангов. 

"Это указывает на то, что в настоящее время они находятся под давлением", — сказал Фройдинг.

Генерал подчеркнул, что западные танки и бронемашины помогут ВСУ создать локальное превосходство на фронте и добиться успеха как в обороне, так и в атаке. 

"С другой стороны, широкое продвижение затруднено. Линия фронта имеет протяженность 1200 километров. Однако украинцы доказали, что тактически они могут быть очень умелыми", — заявил военачальник.

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Дмитро Гриниченко
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Германия война танки бундесвер военная помощь Кристиан Фройдинг
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