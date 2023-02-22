Генерал Бундесвера: Оборона ВСУ в сложной фазе, РФ учится. Западные танки помогут Украине

Бригадный генерал Бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что оборона Вооруженных Сил Украины сегодня находится в сложной фазе. Об этом он сообщил в интервью агенству dpa, которое цитирует Spiegel.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, оборона украинцев в сложной фазе, так как военное руководство РФ показывает способность к обучению.

Он отметил, что Украина сейчас не может пополнять свои части только добровольцами и набирает резервистов разных рангов.

"Это указывает на то, что в настоящее время они находятся под давлением", — сказал Фройдинг.

Генерал подчеркнул, что западные танки и бронемашины помогут ВСУ создать локальное превосходство на фронте и добиться успеха как в обороне, так и в атаке.

"С другой стороны, широкое продвижение затруднено. Линия фронта имеет протяженность 1200 километров. Однако украинцы доказали, что тактически они могут быть очень умелыми", — заявил военачальник.

Смотрите также: Рамштайн-9: самолеты, танки и ПВО. Новый выпуск "Что случилось" от LIGA.net

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.