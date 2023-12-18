Генерал ВСУ: Россияне добились некоторых успехов под Авдеевкой, но Украина держит позиции

Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска за время штурмовых действий вокруг Авдеевки смогли добиться частичного успеха на некоторых участках этого направления, но ВСУ удерживают позиции. Об этом в интервью Reuters заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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По его словам, россияне по-прежнему намерены взять Авдеевку до определенного промежутка времени, постоянно при этом меняя тактику штурмовых операций.

"Ситуация в Авдеевке меняется каждый день и каждую ночь, российские войска регулярно меняют свою тактику, достигнув частичного успеха на некоторых участках", – сказал он, добавив, что ВСУ "устойчиво" удерживают собственные позиции.

За минувшие сутки Силы обороны отразили 27 атак россиян в направлении Авдеевки. Они пришлись на районы Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Тоненького, Невельского и Первомайского.

Две недели назад спикер ВСУ Штупун сообщил, что под Авдеевкой более 40 000 россиян. Фиксируется много обморожений, они иногда едят снег, но все равно идут вперед.

11 декабря Штупун рассказал, что оккупанты активизировались на Авдеевском и Марьинском направлениях и применяют для своих атак колонны бронетехники – и уже не только старой, но и достаточно современной.

По оценкам Белого дома, за два месяца РФ потеряла под Авдеевкой 13 000 убитыми и техники на шесть батальонов.

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