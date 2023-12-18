Генерал ВСУ: Россияне добились некоторых успехов под Авдеевкой, но Украина держит позиции
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска за время штурмовых действий вокруг Авдеевки смогли добиться частичного успеха на некоторых участках этого направления, но ВСУ удерживают позиции. Об этом в интервью Reuters заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, россияне по-прежнему намерены взять Авдеевку до определенного промежутка времени, постоянно при этом меняя тактику штурмовых операций.

"Ситуация в Авдеевке меняется каждый день и каждую ночь, российские войска регулярно меняют свою тактику, достигнув частичного успеха на некоторых участках", – сказал он, добавив, что ВСУ "устойчиво" удерживают собственные позиции.

За минувшие сутки Силы обороны отразили 27 атак россиян в направлении Авдеевки. Они пришлись на районы Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Тоненького, Невельского и Первомайского.

  • Две недели назад спикер ВСУ Штупун сообщил, что под Авдеевкой более 40 000 россиян. Фиксируется много обморожений, они иногда едят снег, но все равно идут вперед.
  • 11 декабря Штупун рассказал, что оккупанты активизировались на Авдеевском и Марьинском направлениях и применяют для своих атак колонны бронетехники – и уже не только старой, но и достаточно современной.
  • По оценкам Белого дома, за два месяца РФ потеряла под Авдеевкой 13 000 убитыми и техники на шесть батальонов.

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