Генерал ЗСУ: Росіяни досягли деяких успіхів під Авдіївкою, але Україна тримає позиції

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська за час штурмових дій навколо Авдіївки змогли досягти часткового успіху на деяких ділянках цього напрямку, але ЗСУ утримують позиції. Про це в інтерв'ю Reuters заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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За його словами, росіяни залишаються відданими намірам взяти Авдіївку до певного проміжку часу, постійно водночас змінюючи тактику штурмових операцій.

"Ситуація в Авдіївці змінюється кожен день і кожну ніч, російські війська регулярно змінюють свою тактику, досягнувши часткового успіху на деяких ділянках", – сказав він, додавши, що ЗСУ "стійко" утримують власні позиції.

За минулу добу Сили оборони відбили 27 атак росіян у напрямку Авдіївки. Вони прийшлися на райони Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Невельського та Первомайського.

Два тижні тому речник ЗСУ Штупун повідомив, що під Авдіївкою понад 40 000 росіян. Фіксується багато обморожень, вони часом їдять сніг, але все одно йдуть вперед.

11 грудня Штупун розповів, що окупанти активізувалися на Авдіївському і Мар'їнському напрямках і застосовують для своїх атак колони бронетехніки – і вже не тільки старої, а й досить сучасної.

За оцінками Білого дому, за два місяці РФ втратила під Авдіївкою 13 000 вбитими й техніки на шість батальйонів.

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