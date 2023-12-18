Генерал ЗСУ: Росіяни досягли деяких успіхів під Авдіївкою, але Україна тримає позиції
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська за час штурмових дій навколо Авдіївки змогли досягти часткового успіху на деяких ділянках цього напрямку, але ЗСУ утримують позиції. Про це в інтерв'ю Reuters заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, росіяни залишаються відданими намірам взяти Авдіївку до певного проміжку часу, постійно водночас змінюючи тактику штурмових операцій.

"Ситуація в Авдіївці змінюється кожен день і кожну ніч, російські війська регулярно змінюють свою тактику, досягнувши часткового успіху на деяких ділянках", – сказав він, додавши, що ЗСУ "стійко" утримують власні позиції.

За минулу добу Сили оборони відбили 27 атак росіян у напрямку Авдіївки. Вони прийшлися на райони Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Невельського та Первомайського.

  • Два тижні тому речник ЗСУ Штупун повідомив, що під Авдіївкою понад 40 000 росіян. Фіксується багато обморожень, вони часом їдять сніг, але все одно йдуть вперед.
  • 11 грудня Штупун розповів, що окупанти активізувалися на Авдіївському і Мар'їнському напрямках і застосовують для своїх атак колони бронетехніки – і вже не тільки старої, а й досить сучасної. 
  • За оцінками Білого дому, за два місяці РФ втратила під Авдіївкою 13 000 вбитими й техніки на шість батальйонів.

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